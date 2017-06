Computex 2017 – Periferice noi de la Tesoro

Ca orice producator de periferice care se respecta, Tesoro a prezentat anul acesta portofoliul sau de scaune de gaming, format din 2 modele: Zone si Zone Evolution. Ceea ce am apreciat in mod special la modelul Evolution si nu am mai vazut pana acum a fost spuma cu memorie folosita pentru cele 2 pernute. Comfortul este imbunatatit, sincer nu inteleg de ce nu sunt mai multi producatori care sa foloseasca spuma cu memorie pe modelele lor de varf.

Gama de mousi acopera toate bugetele si gusturile, iluminarea RGB fiind o dotare standard in cazul Tesoro. Ascalon Spectrum este varful de gama din punct de vedere al specificatiilor, forma lui fiind stabilita in urma feedback-ului adunat din partea clientilor. Mai departe avem Sagitta Spectrum si Sharur Spectrum despre care ati putut citi in review-ul nostru de aici.

Avem cateva noutati si la capitolul tastaturi, unde Tesoro ne arata modelul imbunatatit Gram SE Spectrum ce foloseste switch-uri optice proprietare (Blue sau Red), interschimbabile la nevoie. Avantajele acestui tip de switch-uri vine de la fiabilitatea mai mare in timp, rezistenta la oxidare precum si din timpul de raspuns mai mic. Vom vedea cat de curand cum se simt in practica dar par destul de interesante la prima atingere. Mai avem si un prototip de tastatura mecanica ce foloseste taste slim cu o cursa de doar 3mm, similar cu ceea ce vedem in cazul laptop-urilor. Abia astept sa o lanseze pe piata, cred ca o varianta tenkeyless a acestei tastaturi ar crea destul de multe valuri.

In ceea ce priveste castile, am vazut Olivant, un model over-ear cu difuzoare de 50mm ce poate fi folosit atat direct in placa de sunet cat si cu placa de sunet USB livrata in pachet. Pentru cei ce sunt mult timp pe drum avem modelul in-ear Tuned, care vine cu difuzoare generoase de 9.2mm, cabluri slim, carcasa de protectie precum si spate magnetic pentru o stocare facila.