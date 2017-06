Computex 2017 – Be Quiet!

Anul acesta in cadrul Computex-ului cei de la Be Quiet! au aratat mai multe produse noi, printre care si o editie speciala de culoare alba a varfului de gama Dark Base Pro 900. Aceasta va fi fabricata intr-un numar de 2000 bucati, numerotate individual. Straight Power 11 este evolutia naturala a gamei mainstream, aceasta pastrand pretul modelului anterior venind in schimb cu numeroase imbunatatiri. Electronica vine de la FSP, fiind bazata pe un design modern fara nici un cablu interior, convertor DC-DC pentru tensiunile minore precum si arhitectura complet modulara. Eficienta va fi 80PLUS Gold, ventilatorul folosit va fi Silent Wings 3 in timp ce garantia oferita va fi de 5 ani.

SFX L este cea de-a doua sursa prezentata de Be Quiet! la Computex, eficienta 80PLUS Gold impreuna cu ventilatorul de 120mm asigurandu-i silentiozitatea asteptata de fanii brand-ului. Platforma folosita este High Power, disponibila in 2 modele, de 500W si 600W, iar garantia este de doar 3 ani. Pentru ca sunt tot mai multe carcase care suporta radiatoare de 360mm, Be Quiet! a aratat si un AIO Silent Loop 360mm. In ceea ce priveste coolerele clasice pe aer, am putut vedea Shadow Rock TF2, un cooler cu flux de aer vertical echipat cu 5 heatpipe-uri, certificat pentru un TDP de 160W TDP