Prezentare – Chieftec Stallion GP-01B-OP

Chieftec Stallion



Chieftec se numara printre cele mai cunoscute brand-uri de carcase pe piata din Romania si multi dintre noi am invatat cum ar trebui sa arate tabla pe o carcasa de la modelele Bigtower sau Dragon si tot atunci multi dintre noi au inceput sa cocheteze cu modding-ul, cu taiatul grilajelor ventilatoarelor s.a.m.d. Behemoti din otel gros, care puteau adaposti orice fel de sistem, carcasele Chieftec de acum 10-15 ani si-au ocupat locul binemeritat in panoplia greilor alaturi de produse la fel de legendare de la Antec sau Lian Li.

Anii au trecut, o puzderie de producatori si-au facut aparitia pe piata carcaselor si dotarile oferite de bestiile din otel gri nu mai pot fi considerate adecvate pentru un sistem modern. Mai mult decat atat, dotarile si aspectul au trecut pe primul plan pentru cumparatori, soliditatea fiind un aspect mai putin cautat in zilele noastre, mai ales in cazul carcaselor accesibile. Prin urmare Chieftec au incercat sa se adapteze, lansand serii intregi de produse accesibile, de toate formele si marimile. Unele dintre acestea au fost prezentate si in paginile LAB501.

Cu toate acestea, simteam nevoia sa vad si ceva modern in portofoliul celor de la Chieftec, iar aceasta nevoie mi-a fost satisfacuta prin Chieftec Stallion. Spre deosebire de modelele Chieftec testate de noi in ultimii ani, de aceasta data discutam despre o carcasa dedicata gamerilor, cu dotari moderne, ba chiar inedite as putea spune. Haideti sa vedem despre ce este vorba.