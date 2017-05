Prezentare – X2 i7 pro

X2 i7 pro



Olandezii de la X2 au mai fost prezenti in paginile noastre, fiind vorba despre o companie care produce carcase accesibile, cu un bun raport calitate / pret… stiti voi… genul de carcase despre care v-am tot povestit in ultima vreme. Cea mai recenta creeatie a lor care a ajuns pe mana noastra se numeste X2 i7 pro si este o carcasa ATX de dimensiuni reduse, cu un aspect interesant.

Este vorba despre o carcasa care costa ~200 RON, poate adaposti placi de baza m-ATX sau mini ITXsi are dimensiuni , mai precis 34 x 18.5 x 46 cm. Adica exact genul de carcasa pe care vrei sa o folosesti daca ai o placa de baza m-ATX si iti doresti un sistem de dimensiuni cat mai mici.

Carcasa este construita din otel SECC de 0.55 mm si cantareste doar 3.52 KG, asta nu inseamna insa ca nu avem de-a face cu un produs solid, ba din contra, X2 i7 pro chiar iese in evidenta la acest capitol datorita dimensiunilor reduse.

Per total, conceptul ni s-a parut interesant, asa ca am montat carcasa pe bancul de teste si am inceput examinarea. Si am descoperit un produs chiar interesant, care va fi cu siguranta pe placul unora dintre voi.