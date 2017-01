Review – Shuttle SZ170R8 + Intel Core i5 6600T

Shuttle SZ170R8



Shuttle nu este o prezenta noua pe LAB501, produsele companiei taiwaneze facandu-si aparitia in paginile noastre inca din 2011, moment in care colegul meu George va prezenta un mini PC produs de acestia pe NEXT. In ultimul an am mai testat un barebone, mai precis Shuttle XH97V, precum si micro PC-ul XPC NC01U.

Indiferent daca discutam despre produse lansate in 2015 sau in 2005, misiunea celor de la Shuttle pare sa fi ramas aceeasi, mai precis productia de barebone-uri pentru cei care isi doresc un sistem de foarte mici dimensiuni, vor sa isi aleaga singuri componente cum ar fi procesorul, memoria RAM sau solutia de stocare, dar nu vor sa isi bata prea mult capul cu asamblarea.

Shuttle SZ170R8 face parte exact din aceasta categorie, oferind utilizatorului o platforma moderna, construita intr-o carcasa de aluminiu de dimensiuni reduse, cu posibilitati serioase de expansiune, cum ar fi instalarea unei placi video Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition, spatiu pentru 4 unitati de stocare de 3.5″ sau 8 unitati de stocare de 2.5″ si nu in ultimul rand suport pentru procesoare Skylake “full power”, adica inclusiv modelele cu TDP 95W cum ar fi Core i7 6700K.

Evident, platformele de acest gen au limitarile lor, cea mai importanta fiind pretul, dar pentru acea categorie specifica de utilizator caruia i se adreseaza acest lucru nu reprezinta neaparat un impediment. In fond, o placa de baza Z170, o sursa 80 Plus Silver, un cooler si o carcasa de aluminiu de dimensiuni mici ajung sa coste in final tot aproape de ~1500 RON, cat ar trebui sa coste Shuttle SZ170R8 in Romania.