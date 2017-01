AMD Tech Summit 2016 – Noi detalii despre AMD Radeon Instinct si AMD RyZEN

Radeon Instinct

Saptamana trecuta am participat la AMD Tech Summit, organizat pentru al doilea an consecutiv in Sonoma, California. Pe durata evenimentului am putut afla mai multe detalii despre noile produse si tehnologii ce vor fi lansate anul viitor de catre AMD: Instinct, Zen si Vega. Desi au inceput deja sa rasufle informatii despre Vega si performanta de care da dovada, noi nu vom incalca NDA-ul si vom vorbi astazi despre celelalte doua lansari interesante pe care le vom vedea pe piata anul viitor: familia de acceleratoare destinate calculului numita Radeon Instinct si mult asteptata arhitectura dedicata procesoarelor x86, numita Zen.

Cum GPU-urile sunt monstrii de calcul cu arhitectura paralela, programele si aplicatiile optimizate pentru ele au capatat destul de multa popularitate in ultimii ani. Un alt domeniu aflat in plina dezvoltare care beneficiaza din plin de puterea de procesare a celor mai recente nuclee este cel al retelelor neurale, prin algoritmii de “interferenta” si “invatare”. “Interferenta” este mai simpla si dureaza cateva secunde in timp ce procesul de “invatare” este mult mai dificil si poate lua cateva ore, toate folosind un GPU de top actual capabil de 6-8 TFlops. NVIDIA a intuit acest lucru mai devreme, dezvoltand un ecosistem bine pus la punct atat din punct de vedere software (limbajul CUDA) cat si din punct de vedere hardware prin seria de placi Tesla. Acest lucru poate fi observat cel mai usor analizand rezultatele financiare pe segmentul HPC, acesta contribuind semnificativ la cifra de afaceri anuala a gigantului din Santa Clara.

Pentru un outsider precum AMD, intrarea pe piata HPC (High Performance Computing) este destul de dificila din mai multe motive. In primul rand componenta hardware din acest ecosistem este poate partea cea mai simpla, mult mai importante fiind suita software precum si adoptarea de catre dezvoltatori, care trebuie sa-si rescrie aplicatiile pentru platforma / compilatorul AMD. Suita software ROCm a fost lansata anul trecut, ea fiind bazata pe limbaje de programare “Open” la fel ca si alte proiecte AMD (de ex Freesync). Platforma hardware a fost dezvaluita publicului ieri si se numeste Radeon Instinct.