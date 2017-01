LSE LanParty V16



Intr-o zi insorita de Martie, in urma cu 4 ani de zile, intram pentru prima data in cantina Leu, curios de ce voi gasi acolo. Aproximativ 200 de gameri, majoritatea studenti la Facultatea de Electronica din cadul Universitatii Politehnice Bucuresti, se adunasera acolo pentru a da curs pasiunii lor numarul 1, mai precis gaming-ul. Noi veneam cu o platforma hardware, un tub de cupru, o lada de gheata carbonica si niscaiva coduri de Diablo III Beta. Tinerii gameri ne-au primit cu bratele deschise si am fost chiar socat la momentul respectiv ca multi dintre ei intelegeau ce facem noi acolo. Deh… ingineri.

Ne-a placut atat de mult editia cu numarul 8 a Lan Party-ului LSE, incat din acel moment am participat la toate editiile, in fiecare an, de doua ori pe an. Asa am ajuns la editia cu numarul 16, nume de cod LSE LanParty v16 – Winter’s Refresh, adica a 9-a editie pentru noi! Intre timp, cantina a devenit neincapatoare pentru puzderia de pasionati, asa ca ne-am mutat in Rectoratul UPB, cei 200 de gameri s-au transformat in 1000 de pasionati, iar LSE LanParty a devenit cel mai mare eveniment de tipul Bring Your Own Computer din Romania.

Daca la inceput doar studentii participau la concursuri, in ultimii ani si-au facut aparitia echipe de gaming “profesioniste” pe care le intalnim deobicei la evenimente de genul DreamHack sau in finalele organizate de organismele de profil, turneele de LoL sau Dota organizate la LSE devenind adevarate arene in care se infrunta cei mai buni jucatori din Romania.

Acest lucru a fost posibil in primul rand voluntarilor LSE, care au organizat evenimentul an de an, cat si datorita sprijinului companiilor din domeniu care au dorit sa sustina acest fenomen. Cea de-a 16 editie a LanParty-ului organizat de Liga Studentilor Electronisti, impreuna cu LAB501, a avut loc pe data de 18 Noiembrie, in Rectoratul Universitatii Politehnice Bucuresti. Ca de fiecare data, am fost prezenti, impreuna cu premii dolofane oferite de partenerii nostrii de la Lenovo, GIGABYTE, HyperX, Logitech, Noctua, Seasonic, Thermaltake, Red Dragon si Segotep.

Lista sponsorilor a fost completata de evoMAG, alaturi de partenerii lor TRUST GAMING, ACER, GENESYS, MARVO si SKULLCANDY, precum si de prezente devenite deja clasice, adica Bit Defender, Red Bull si Ursus.