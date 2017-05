Review – Silicon Power Slim S55 240GB

Silicon Power Slim S55 240GB

Trebuie sa recunosc ca atunci cand am primit la test noua revizie a SSD-ului Silicon Power Slim S55 nu am fost foarte entuziasmat. Ma asteptam la inca un SSD entry-level cu memorie TLC si pret mic, dar ceea ce se ascundea inauntru m-a surprins si prin urmare abia astept sa va povestesc si voua.

Inca de la aparitia pe piata, seria Slim S55 s-a plasat in segmentul entry-level, avand la baza controllere Phison. La inceput am avut PS3108-S8 + Toshiba MLC, urmatoarea versiune venind cu un PS3110-S10 precum si cu memorie NAND Toshiba TLC 15nm. Cea mai recenta revizie, adica cea pe care am primit-o noi la teste, vine cu primul controller DRAM-less al celor de la Phison: PS3111-S11. Acesta este cu atat mai impresionant cu cat are un singur nucleu, doar 2 canale pentru memorie dar vine cu viteze secventiale de peste 500MB/s.

Controllerele fara memorie DRAM le permit producatorilor sa reduca necesarul de componente, lucru extrem de important in cazul SSD-urilor entry-level unde orice leu conteaza. Desi atat Marvell cat si Silicon Motion au variante DRAM-less, Phison se pare ca a gasit o modalitate de a nu afecta performanta. Haideti sa vedem exact cum sta treaba – eu personal sunt nerabdator sa vad cum se prezinte rezultatele primului controller fara memorie DRAM testat de noi.