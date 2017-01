Prezentare – Aorus Z270X-Gaming 9, Aorus Z270X-Gaming 7 & Aorus Z270X-Gaming 5

Aorus



Daca procesoarele Core din generatia a 7-a pot fi considerate un refresh pentru familia Skylake, aducand modele cu multiplicator blocat si frecvente mai mari, un model Core i3 deblocat si procesoare deblocate capabile sa functioneze la frecvente mai mari cu tensiuni mai mici, noua generatie de placi de baza care utilizeaza chipset-ul Z270 reprezinta din punctul meu de vedere mai mult decat un refresh, aducandu-mi aminte de perioada P67/Z68/Z77.

Inca din momentul lansarii placilor de baza cu chipset Z170 am observat cateva aspecte care m-au facut sa imi pun intrebari, cum ar fi problemele pe care anumite modele le aveau la capitolul XMP peste 3000MHz, utilizarea unitatilor de stocare NVMe pe post de boot drive, comportament ciudat in anumite situatii (double-boot) s.a.m.d. Intr-un fel, lansarea in 2016 a unor modele noi de placi de baza Z170 de catre majoritatea producatorilor a confirmat indoielile mele initiale, o parte dintre probleme (XMP) fiind rezolvate cu aceasta ocazie.

Daca ar fi sa luam ca exemplu line-up-ul GIGABYTE, modelele initiale (Z170X-UD7, Z170X-UD5, etc) aveau probleme in a utiliza profile XMP peste DDR4 3000 in cazul anumitor producatori (HyperX de exemplu), probleme rezolvate in momentul lansarii modelelor Z170X-Gaming 7, Z170X-Gaming 5 sau Ultra Gaming. Mai mult decat atat, in cazul acestor modele si-au facut aparitia o serie de noutati, cum ar fi waterblock-uri realizate in colaborare cu EK Waterblocks, header-e de fan pentru pompe, iluminare RGB pe placa de baza s.a.m.d.

Ei bine, transformarea inceputa odata cu introducerea primelor modele din seria Gaming este dusa la capat in cazul placilor de baza din seria Z270X, serie asupra careia cei de la GIGABYTE au operat schimbari majore. In primul rand, brand-ul G1 a iesit la pensie, locul sau fiind luat de o noua familie de placi de baza de gaming high-end denumita Aorus. Pentru cei care nu sunt la curent cu noutatile, Aorus este brand-ul de notebook-uri de gaming al celor de la GIGABYTE.

Modelele GIGABYTE high-end se numesc Aorus Z270X-Gaming 9, Aorus Z270X-Gaming 7 si Aorus Z270X-Gaming 5, acestea fiind de altfel si modelele pe care le-am primit la teste inainte de lansarea lui Kaby Lake. Pe langa placile de baza primite de noi, gama Aorus va contine modelele Gaming 8 (care nu se va comercializa in Europa), Gaming K7 si Gaming K5. Line-up-ul GIGABYTE in zona mainstream va fi continuat de modele GIGABYTE Z270X Ultra Gaming, GIGABYTE Z270 Gaming K3 si GIGABYTE Z270-UD3, in timp ce modele ca HD3P, D3H sau DS3 vor sta la baza seriei entry-level. In momentul de fata nu avem informatii legate de soarta placilor de baza din gama SOC Force, dar oricum acestea si-au facut intotdeuna aparitia pe piata mai tarziu decat modelele de gaming.

Astazi ne vom ocupa de cele trei placi de baza din titlu, pe care colegii de la GIGABYTE ni le-au pus la dispozitie la inceputul lunii Decembrie. De altfel, review-ul de lansare al procesoarelor din familia Kaby Lake a fost realizat utilizand o placa de baza Aorus Z270X-Gaming 9.