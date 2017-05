Prezentare – GIGABYTE Z270X Gaming SOC

GIGABYTE Z270X Gaming SOC



Yo, yo, yo… Monstru pe receptie, ne-am intors cu un nou hit rasunator! Overclockerii poate isi amintesc cu drag piese grele din discografia ultimilor ani, cum ar fi “Been spending most of life, living in the tweaker’s paradise” sau

“I’ve got the XPower”. Ei bine, tweaker’s paradise a ramas la locul sau si pe cele mai recente placi din seria ROG (vezi Crosshair-ul testat recent de colegul meu Matei), iar MSI XPower Z270 este chiar placa pe care Matei va pregateste un round-up de memorii DDR4 … monstruos. Astazi imi revine mie placerea sa va prezint cel mai nou hit al anului 2017, mai precis “Dupa blocuri suntem noi, cei cu SOC Force LN2”, un material discografic de exceptie, produs de GIGABYTE si distribuit in Romania de catre LAB501.

Bine, nu este vorba chiar de SOC Force LN2, ci despre Gaming SOC si noi doar o prezentam, nu o distribuim. Ati inteles insa ideea si cred ca nu mai reprezinta un secret pentru nimeni de ce suntem atasati de combinatia de culori negru/portocaliu. Vedeti voi… in urma cu 6 ani… Dar stati… au trecut 6 ani de atunci? Parca nu imi vine sa cred cum trece timpul… cum se transforma totul in jurul nostru, cum ne schimbam parerile si pasiunile, trecand de la o extrema la alta intr-o clipita.

In vremuri demult apuse, in care dinozaurii lasau urme adanci pe pamant, overclocking-ul era o indeletnicire privita cu neincredere de catre producatorii de hardware. Da, da, acum orice Gigel care seteaza un XMP este overclocker, stiu. Si toti au fost pasionati de asta din cele mai vechi timpuri. Problema este, ca sa parafrazez de data asta un hit real, ca “n-ai fost acolo”. Iar noi am cam fost si stim exact cum stateau lucrurile cand dinozaurii calcau pe pamant. Acei dinozauri se numeau Abit sau DFI, creierul din spatele lor se numea Oscar Wu, iar noi eram o mana de romani care, fara posibilitatile celor “din afara” reuseau sa lase o urma efemera in marele abrupt al Everestului care a fost candva overclocking-ul extrem.

Dupa ce Abit si DFI au disparut de pe piata, Asus au remarcat potentialul pe care zona ocupata de acestia il avea, prin urmare au inceput sa investeasca serios in overclocking, respectiv in dezvoltarea produselor dedicate. Stiu, stiu, discutam despre brand-ul ala a carui “inovatie” la capitolul socket A era faptul ca o voce feminina iti citea etapele initializarii. Asta in timp ce DFI ofereau acces la timing-uri pe care probabil ca majoritatea inginerilor de la Asus nu le vazusera nici macar in manualele studiate in facultate… pe vremea aceea…

Ei bine, daca Asus in epoca pre-ROG erau adevarate glume pentru orice overclocker serios, GIGABYTE era un cuvant pe care il utilizam doar pe post de insulta. De-abia in vremurile lui P45 acestia au inceput sa acorde atentie fenomenului overclocking si au durat niste ani pana am vazut cateva placi cu adevarat capabile, prima oara pe X58 si P67. Nu stiu daca faptul ca noi faceam pe atunci alfa testing cu 5 luni inainte de lansare avea o legatura cu performantele produsului final, dar mi-ar face placere sa cred asta. Cert este ca adevaratul debut al celor de la GIGABYTE pe piata placilor de baza dedicate overclocking-ului s-a numit GIGABYTE X58A-OC, lansata in 2011, una dintre cele mai bune placi de baza X58 lansate vreodata.

Au urmat cateva generatii in care cei de la GIGABYTE au cautat pur si simplu “calea”, iar momentul Z97X SOC Force si Z97X SOC Force LN2 a cimentat pozitia acestora pe piata, fiind vorba despre placi de baza legendare, care au facut istorie. Si atata timp cat Haswell a fost procesorul “de top”, recordurile au curs pur si simplu pentru GIGABYTE si am avut si noi aportul nostru la acest lucru.

GIGABYTE SOC Force LN2 a fost o placa de baza cu adevarat speciala, pentru ca era gandita pentru a atinge cele mai mari frecvente posibile pentru memorie, fiind dotata in acest sens cu doua slot-uri de memorie in loc de 4. GIGABYTE Z170X SOC Force a fost o placa de baza solida, dar versiunea LN2 a fost mult prea rara pentru a avea un impact major in topuri. Ei bine, odata cu generatia actuala ceva s-a schimbat, modelul dedicat overclockerilor purtand denumirea GIGABYTE Z270X Gaming SOC. Adica e de gaming… dar e si Super Overclock. Un fel de ceva bun la toate, dar nu chiar LN2.