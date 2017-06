Review – AORUS GeForce GTX 1060 6G 9Gbps

AORUS GeForce GTX 1060 6G 9Gbps



Dupa parerea mea, unul dintre cele mai interesante concepte din fizica explicate in scoala generala este sistemul de referinta. Indiferent de ce tip de instruire ati urmat ulterior (uman sau real), acest concept ar trebui retinut de oricine, avand o larga aplicabilitate in orice domeniu. De altfel, este si unul dintre conceptele pe care am pus mare pret aici, pe LAB501. De la sisteme de racire si paste termice si pana la procesoare si placi video, intotdeuna am pus accentul pe realizarea comparatiilor in acelasi sistem de referinta.

Iar daca am lua ca sistem de referinta raportul progres tehnologic / pret in ultimii 5 ani, piata placilor video pare un adevarat paradis, prin comparatie cu ceea ce am vazut in cazul procesoarelor, de exemplu. Da, in continuare poti utiliza un 2500K sau un 2600K la 4.5GHz fara prea mari probleme, de exemplu si multi cititori chiar fac asta. Nu cred insa ca mai exista foarte multi pasionati care mai au GTX 580 sau GTX 570 in PC, de exemplu.

Motivul este destul de simplu – in cazul procesoarelor, diferenta de performanta variaza in functie de aplicatie, mai precis in functie de optimizarea aplicatiilor pentru procesare multi-threaded. Asa cum am putut vedea aici, fata de 2600K, 7700k este cu 50% mai performant in Blender, 30% mai performant in 3DStudio Max sau Cinebench, dar doar cu 5-10% mai performant in jocuri. Si cum multi gameri asta fac cu PC-ul si mult mai putini dintre ei fac randari…

Acum, sa ne gandim putin la placile video – acestea vor fi utilizate in proportie de 90% pentru gaming. Credeti ca GTX 580 (modelul contemporan cu 2500K/2600K) poate fi pus in aceeasi comparatie cu GTX 1080 (modelul contemporan cu Core i7 7700K)? Credeti ca diferenta de performanta intre ele este de doar 50%? Nu chiar… motiv pentru care am si facut afirmatia de mai sus.

Cu toate acestea, nu inseamna ca ritmul lansarilor a ramas la fel de alert in domeniul placilor video, ba din contra. Daca anul trecut AMD au lansat doar modele mainstream (aspect valabil pana in momentul de fata si pentru anul acesta), Nvidia au lansat aproape toata gama Pascal anul trecut, anul acesta fiind rezervat pentru o noua lansare high-end, mai precis GTX 1080Ti. Tot in zona high-end, GTX 1080 a primit memorii mai rapide, acelasi lucru fiind valabil si pentru segmentul mainstream, unde singura noutate lansata de Nvidia anul acesta este GTX 1060 cu memorii mai rapide, adica exact placa video despre care discutam astazi – GTX 1060 6GB cu memorii 9Gbps, in implementare AORUS.