Kaby Lake – Intel Core i7 7700K , Intel Core i5 7600K & Intel Core i3 7350K Review

Kaby Lake



In cazul marilor companii, cum ar fi Intel, programul lansarilor depinde de mai multi factori, cum ar fi anul fiscal sau evenimentele de profil. Nu de putine ori am vazut procesoare noi la Computex sau CES, exemple bune de familii de procesoare lansate in cadrul Consumer Electronics Show fiind Clarkdale sau Sandy Bridge, ambele avand date de lansare in care majoritatea cititorilor nostri nici nu au terminat inca de digerat sarmalele consumate de revelion.

Acesta este si cazul noii generatii Core denumita Kaby Lake, lansata astazi cu surle si trambite in cadrul aceluiasi Consumer Electronics Show in Las Vegas. Cu toate acestea, de la lansarea Sandy Bridge si pana in momentul de fata multe lucruri s-au schimbat, iar unele schimbari nu as putea spune ca sunt chiar de bun augur. Un bun exemplu in acest sens ar fi inchiderea biroului local Intel Romania, concomitent cu inchiderea IRSDC (Intel Romania Software and Development Center).

Daca IRSDC a fost fondat in urma cu 6 ani, biroul Intel Romania a fost infiintat in 2004, iar decizia luata de compania americana a dus la disponibilizarea a ~400 de angajati in Romania si aproximativ 12000 de angajati la nivel global pana la sfarsitul lui 2017. Inchiderea birourilor locale in mai multe tari europene face parte din planul de restructurare al companiei anuntat in primavara anului 2016, conform caruia compania americana urmareste economisirea a ~750 Milioane USD in 2016, respectiv reducerea implicarii in piata PC-urilor, Intel acordand o importanta din ce in ce mai mare serviciilor de tip Cloud si Internet of Things. Conform comunicatului de presa publicat pe 19 Aprilie, 40% din venitul companiei in 2015 a fost asigurat de catre Internet of Things si centrele de date, prin urmare compania va continua orientarea spre aceste ramuri ale industriei IT.

Miscarea intreprinsa de gigantul american nu este neaparat o surpriza, orientarea spre segmente de piata cu un potential exponential de crestere in urmatorii ani fiind cat se poate de logica. Pe de alta parte, in fiecare tara din Europa unde biroul local a fost inchis ar fi putut fi pastrata o prezenta minima din punct de vedere al costurilor (un om de vanzari si un om de marketing) dar care ar fi putut avea un impact benefic asupra pietei. Pentru ca in conditiile actuale, senzatia pe care o am fara sa vreau este ca americanilor nu le pasa de clientii lor din Romania, sau din tarile unde s-a intamplat acelasi lucru, iar asta se poate dovedi o miscare neinspirata chiar si pentru un gigant ca Intel…

Spun asta deoarece si lansarea despre care discutam astazi este o lansare atipica, in care putem intrezari semnele reducerilor de costuri. Pentru ca daca fanii se plang de cativa ani ca progresul tehnologic este oferit cu pipeta, iar preturile cresc nejustificat (vezi cazul Broadwell-E), de aceasta data nu mai putem discuta despre progres tehnologic oferit cu pipeta deoarece Kaby Lake este pur si simplu o revizie de Skylake. Da, o revizie… va mai aduceti aminte? Wolfdale E0, Kentsfield G0, Nehalem D0, toate au fost revizii care au adus imbunatatiri legate de procesul de fabricatie, frecvente si consum. Cu toate acestea nu au fost impachetate sub forma unei noi familii de procesoare. Ehehei…cum s-au schimbat vremurile… Din fericire noi nu am uitat…iar astazi vom arunca o privire in trecut pentru a intelege mai bine viitorul.