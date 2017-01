Review – ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Extreme

ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Extreme



Ce este mai bun decat un GTX 1080? Doua… sau mai multe GTX 1080-uri. Serios… am inceput sa apreciez din ce in ce mai mult aceasta placa video din momentul in care am inceput sa testez mai multe implementari. Desigur, performantele sunt similare, dar pe masura ce ne-am apropiat de monstrii, comportamentul termic si acustic a inceput sa se schimbe.

Ce inseamna monstrii? Ei bine, cred ca implementarea despre care vom discuta astazi este un bun exemplu in acest sens. ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Extreme este varful de gama al producatorului asiatic, putine implementari de GTX 1080 putandu-se lauda cu asemenea frecvente de functionare sau cu un asemenea sistem de racire pe aer. Este suficient sa vezi placa pe viu ca sa iti dai seama ca nu ai de-a face cu orice implementare de GTX 1080.

Motiv pentru care, ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Extreme este una dintre implementarile pe care am insistat sa le testam, alaturi de GIGABYTE GTX 1080 Xtreme Gaming si de un model surpriza despre care veti putea citi in curand. Pana atunci, haideti sa vedem care este diferenta intre o implementare domestica de GTX 1080 si un monstru.