5GHz Gaming Review – Intel Core i5 8600K + MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC

Intel Core i5 8600K



Ehehei, dragii monstrului, speram ca v-a placut review-ul nostru de lansare pentru noile procesoare Coffee Lake (8700K si 8600K) si v-am ajutat sa va formati o ideea concreta legata de situatia de pe piata procesoarelor in acest moment sau despre posibilitatile unui upgrade. In momentul in care editam respectivul review, mi-am dat totusi seama de un aspect.

Vedeti voi, testam procesoare si placi video de peste 10 ani de zile si este normal sa punem la punct o metodologie specifica, pe care noi o consideram reprezentativa pentru un numar cat mai ridicat de utilizatori, pentru a testa respectivele produse. Desigur, in incercarea de a raspunde unui numar cat mai ridicat de intrebari, nu mai insistam intotdeuna asupra unor aspecte nisate. Imi aduc aminte totusi cum era cu multi ani in urma cand ne-a prins microbul review-urilor si cat de mult ne concentram exclusiv pe aspectele care ne interesau pe noi atunci (overclocking in pricipal).

Ei bine, in zilele noastre, este aproape imposibil sa mai realizam astfel de review-uri, timpul nostru fiind limitat, prin urmare am pus la punct aceste metodologii care ne juta sa ne formam o idee despre performanta generala. Cu toate acestea, vor exista intrebari care nu isi gasesc raspunsul in review-urile noastre si uneori anumite produse merita toata atentia noastra si a voastra.

Este si cazul procesoarelor din familia Coffee Lake, procesoare care isi vor gasi probabil locul in PC-urile multor utilizatori in urmatoarele luni. Prin urmare, de aceasta data, dupa ce am publicat review-ul de lansare, ne-am gandit ca nu ar strica sa va prezentam opinia unui utilizator, prin urmare am apelat la colegul war4peace, care a avut la dispozitie o saptamana pentru a rula orice teste a crezut el de cuviinta, pe un duo dinamic – un procesor Intel Core i5 8600K, respectiv o placa de baza MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC.

Astfel, articolul de fata este o colaborare intre mine si colegul war4peace, in care eu va voi prezenta placa de baza si rezultatele in overclocking, iar el isi va spune parerea dupa un prim contact cu un procesor Coffee Lake, in calitate de utilizator pasionat. Sa trecem la treaba!