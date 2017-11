Review – Intel Core i7 8700K & Intel Core i5 8600K – Coffee Lake + AORUS Z370 Ultra Gaming

Coffee Lake



UPDATE – International readers can view the English version with new charts here. Thank you for reading!

A trecut mai putin de un an de la lansarea procesoarelor Kaby Lake, lansare prin care cei de la Intel au renuntat la modelul tick-tock, utilizat cu succes timp de 9 ani de zile, implementand o noua filozofie a lansarilor – PAO (Process, architecture, optimization). Cei care sunt interesati sa citeasca intreaga poveste legata de modul in care au lansat Intel procesoare in ultimii ani, o pot face aici. Pentru cei care vor versiunea scurta, ideea este destul de simpla. De la un model de lansare in care un nou proces de fabricatie debuta prin scalarea unei arhitecturi existente (tick), urmand ca ~un an mai tarziu o noua arhitectura sa fie lansata pe acelasi proces de fabricatie (tock), cei de la Intel au trecut la un model in care acelasi proces de fabricatie era optimizat pentru a lansa un refresh al unei arhitecturi existente (Kaby Lake vs Skylake).

Astfel am ajuns sa vedem trei familii de procesoare (Broadwell, Skylake si Kaby Lake) produse in litografie pe 14nm, Kaby Lake fiind in esenta un simplu refresh al familiei Skylake. Conform acestui model de lansare, urmatoarea generatie de procesoare (Coffee Lake) ar fi trebuit sa fie lansata in litografie pe 10nm, insa acest lucru nu s-a intamplat. Probabil ca implementarea procesului de fabricatie pe 10nm a fost mai complicata decat se asteptau cei de la Intel, prin urmare astazi primim cea de-a patra generatie de procesoare Intel pe 14nm, pe numele sau Coffee Lake. Desigur, nu discutam despre o arhitectura noua, Coffee Lake fiind in esenta un Kaby Lake cu mai multe nuclee. Pe de alta parte si procesul de fabricatie pe 14nm a fost rafinat destul de mult in ultimii ani.

Cert este ca modelul PAO nu a rezistat nici macar un an de zile, iar astazi asistam la o noua strategie de lansare, numita cel mai probabil PAOWONACTYDAMCHTAGMS (Process Arhitecture Optimization Wait Oh No AMD Can Really Compete This Year Damn Add More Cores Hurry They Are Getting Market Share). Stiu, stiu, este o gluma putin fortata, cu toate acestea nu este deloc departe de realitate. Nu putem nega avansul tehnologic pe care cei de la Intel il au, atat pe partea de eficienta cat si pe partea de IPC. Clock per clock, core per core, procesoarele Intel sunt mai eficiente, iar acest lucru nu ar trebui sa ne mire, in fond AMD au avut de recuperat aproape 10 ani din acest punct de vedere.

Totusi, din punct de vedere al ofertei catre consumator, cei de la AMD i-au luat pe nepregatite, iar acest lucru este vizibil atat in lansarea celor mai recente procesoare LGA2066, in esenta chip-uri de server castrate, cat si in lansarea unei game de produse mainstream, care schimba complet regulile. Spun asta pentru ca mai mult ca sigur nu am fi vazut atat de curand modele Core i3 cu 4 nuclee sau modele Core i5 cu 6 nuclee daca AMD nu aveau succes cu Ryzen. Da, o versiune de Core i7 pe steroizi, cu un pret semnificativ mai mare probabil ca am fi vazut. Intel se pricep la asta, vezi cazul Broadwell-E, cu 2 nuclee in plus pentru 700 USD.