Review – Intel Core i7 7800X & Intel Core i7 7820X – Skylake-X + MSI X299 Raider

Intel Core i7 7800X & Intel Core i7 7820X



Anul acesta a fost bogat in lansari de procesoare, poate mai mult ca oricare alt an. Astfel, pe 3 Ianuarie se lansau procesoarele din cea de-a 7 generatie Core, nume de cod Kaby Lake, urmate pe 2 Martie de o lansare indelung asteptata, cea a procesoarelor AMD Ryzen 7. A urmat lansarea procesoarelor AMD Ryzen 5, pe 11 Aprilie, iar luna Iunie ne aducea noua platforma X299 si cele doua tipuri de procesoare lansate odata cu aceasta, mai precis Kaby Lake-X si Skylake-X.

Am testat atunci Intel Core i5 7640X si am ajuns la concluzia ca diferentele fata de Core i5 7600K sunt minore, prin urmare doar overclockerii primeau ceva semnificativ in plus (frecvente mai mari atat pentru procesor cat si pentru memorii). A urmat lansarea procesoarelor din famila Ryzen 3 pe 27 Iulie si Skylake-X-urile noastre inca intarziau. Astfel, urmatorul procesor LGA2066 testat de noi s-a numit Core i9 7900X, acesta fiind atuncat direct in lupta impotriva monstrilor din familia Threadripper, la inceputul lunii August.

Pasionatii probabil ca stiu deja (si daca nu stiu, le vom spune noi acum) ca urmatoarea mare lansare are loc pe data de 5 Octombrie, fiind vorba despre ce-a de-a 8 generatie Intel Core, nume de cod Coffee Lake. Desigur, intre timp cei de la Intel au completat oferta LGA 2066 (5 modele lansate in Iunie) cu inca 4 modele din gama Core i9, cu 12, 14, 16 si respectiv 18 nuclee (lansate oficial in urma cu 3 zile). Despre acestea vom vorbi ceva mai incolo, pentru ca oricum nu se gasesc inca in retail. Pana atunci insa, ne-am dat seama de un lucru in momentul in care am testat procesoarele Coffee Lake (da, le-am testat deja) – trebuie sa testam cel mai nou procesor dotat cu 6 nuclee si 8 fire de executie, pentru a-l putea compara cu 8700K. Ca doar nu vom folosi batranul 6800K in acest scop…

In fond, avem la dispozitie o ocazie perfecta pentru a compara doua procesoare cu acelasi numar de nuclee si fire de executie, dar pe doua platforme diferite – Z370 si X299. Cum acesta nu a fost testat de noi in momentul lansarii, am profitat de ragazul pe care il mai avem pana la lansarea Coffee Lake pentru a completa testele efectuate pe platforma X299 cu doua modele mainstream, mai precis Intel Core i7 7800X si Intel Core i7 7820X. Prin urmare, in asteptarea Coffee Lake, haideti sa vedem ce optiuni ofera platforma X299, intre Kaby Lake-X si varful de gama Core i9.