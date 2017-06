Computex 2017 – Noctua

Prietenii de la Noctua sunt prezenti an de an la Computex, aratandu-ne la ce au mai lucrat intre timp si la ce lansari ne putem astepta de la ei in urmatoarea perioada. Dupa cercetarea atenta a mai multor design-uri, se pare ca vom avea in sfarsit modele imbunatatite inlocuind atat U12S cat si fratele sau mai mare, U14S. Noua generatie vine cu o suprafata de disipare marita considerabil (30% pentru U14S si 50% pentru U12S) dar si cu un numar de heatpipe-uri crescut la 7. Ambele coolere vor fi dotate cu noul ventilator din seria A, care se afla in lucru de peste 4 ani. Aceste va avea rotorul fabricat din Sterrox LCP (Liquid Crystal Polymer) a carui duritate impiedica vibratiile si modificarile suferite in timp de catre polimerii obisnuiti. Forma atent studiata a palelor va permite o performanta superioara seriilor actuale P si S, obtinand parametrii P/Q mai buni in zonele de interes pentru utilizarea zilnica (watercooling, cooler sau carcasa).

Cum procesoarele EPYC si ThreadRipper sunt la o aruncatura de bat, Noctua a aratat 3 versiuni compatibile cu noile socket-uri TR4 / SP3. Noile modele sunt bazate pe design-ul actual al U9, U12S si U14S diferentele constant intr-o baza marita pentru contact perfect cu IHS-ul generos precum si noul sistem de fixare SecuFirm2. Posesorii de Ryzen care doresc un sistem compact in format ITX au acum la dispozitie a varianta a modelului L9 dedicata socket-ului AM4. NH-L12 va avea si el un urmas echipat cu noul ventilator slim de 120mm din seria A, cu o inaltime de doar 70mm (cu ventilatorul montat dedesubt).

Am mai putut vedea si ventilatoarele cu tensiune de functionare 5V (140mm, 120mm, 92mm, 80mm) precum si pe cele industriale cu functionare la 24v si certificare AEC-Q100 dar si IP67 impotriva apei si prafului. Accesoriile Chromax sunt disponibile in mai multe culori si pot customiza ventilatoarele din seria Redux si chiar coolerele NH-U12S si NH-D15(S).