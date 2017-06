Computex 2017 – Sharkoon

Sharkoon



Sharkoon sunt un nume mai putin cunoscut in Romania, dar asta nu inseamna ca nu au aratat noutati interesante la Computex. Carcasa TG5, construita din panouri transparente, este dotata cu iluminare inclusa, aducandu-ne aminte de seria Crystal a celor de la Corsair.

Tot in standul lor am vazut si tastaturile din seria Pure Writer, precum si un controller pentru ventilatoare si benzi RGB denumit Pacelight. Tastaturile mecanice Skiller Mech SGK2 si SGK 3 fac pereche buna cu mousii din seria Shark Force Pro, in gama Skiller fiind de asemenea incluse si scaunele de gaming ale celor de la Sharkoon – se pare ca asta este o piata in care toti producatorii tin neaparat sa fie reprezentati.

Sharkoon au aratat si o serie de surse, mai precis SilentStorm, precum si o serie intreaga de carcase noi, cum ar fi M25, AM5, AI7000, 3W9000. Si in acest caz scaunele ne-au atras atentia, in special modelul GS10 si speram sa le vedem in curand si in Romania.