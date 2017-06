Computex 2017 – Zotac

Zotac



Cei de la Zotac s-au remarcat intotdeuna prin implementarile solide pentru cele mai importante placi video ale momentului, precum si prin mini PC-uri iesite din comun. Anul acesta am putut vedea doua versiuni de GTX 1080Ti dotate cu waterblock-uri full-cover,dintre care una cu PCB scurt (ITX), probabil una dintre cele mai interesante implementari de GTX 1080Ti pe care le-am vazut pana acum.

Desigur, asta nu este tot, Zotac aratand nu mai putin de 5 implementari diferite pentru GTX 1080Ti la Computex, cum ar fi GTX 1080 Ti AMP, GTX 1080Ti AMP Extreme, GTX 1080Ti AMP Extreme Core Edition, GTX 1080Ti Mini si GTX 1080 Ti Arctic Storm. Nici la capitolul mini PC-ul pentru gameri cei de la Zotac nu s-au lasat mai prejos anul acesta, aratand modelul Magnus EN10870K Gaming, precum si modelele ceva mai accesibile Magnus ER51070 si Magnus ER51060.

Nu in ultimul rand, tot aici am putut vedea un micro PC pe steroizi, pe numele sau Zotac P1225 System, dotat cu un procesor Intel N3350 Appolo Lake, 4GB memorie DDR3 si conexiune Gigabit LAN. Vom testa in curand si una dintre implementarile de GTX 1080Ti de la Zotac, asa ca stati prin zona – veti avea ce vedea vara aceasta.