iLike IT – GeForce Garage 24H Live la ProTV

GeForce Garage 24H Live



Asa cum stiti, nu cu mult timp in urma am calatorit in Polonia, alaturi de colegii mei George “Papa Jock” Poteca si Matei “matose” Mihatoiu pentru a participa la GeForce Garage 24H Live, un eveniment in cadrui caruia trei echipe (Romania, Polonia si Cehia) au incercat sa creeze cel mai spectaculos build cu tema Destiny 2, avand la dispozitie 24h. Daca nu ati citit inca povestea completa o puteti face aici, iar pentru cei care sunt la curent cu proiectul imi face placere sa va anunt ca astazi am avut onoarea de a fi invitati in studiourile ProTv, pentru a prezenta PC-ul construit de noi in cadrul emisiunii iLike IT, alaturi de George Buhnici.

De parca aventura construirii unui astfel de PC in 24 de ore nu ar fi suficienta, serviciile de curierat rapid ne-au pus la grea incercare in ultima saptamana, sistemul nostru ajungand in tara intr-o stare … dezamagitoare. Prin urmare, in ultima saptamana sistemul a fost dezasamblat complet, spalat cu furtunul, uscat, asamblat la loc, iar astazi l-ati putut admira la ProTV, in cadrul emisiunii iLike IT. Pentru cei pasionati, configuratia poate fi gasita mai jos, iar pretul sistemului este cuprins undeva intre 3-4000 Euro, incluzand racirea cu lichid produsa de EK Waterblocks.

Puteti urmari materialul video pe site-ul colegilor de la ProTV.



Intel Core i7 7800X @ 5000 MHz

AORUS X299 Gaming 7

AORUS GeForce GTX 1080 Ti Waterforce Edition

32GB GSkill TridentZ RGB DDR4 3000 CL 15

Samsung 960 Evo 250 GB NVMe

Seasonic Focus Plus Platinum 850W

Fractal Design Define R5

Watercooling – EK Water Blocks