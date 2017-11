GeForce Garage 24H Live – Destiny of Titans – The Story

GeForce Garage 24H Live



Luni, 2 Octombrie 2017, 17:30, Katowice – Polonia



Au trecut 7 luni de cand am reprezentat pentru prima data Romania intr-un concurs international de modding, concurs in urma caruia sistemul construit de noi s-a bucurat de admiratia pasionatilor pe toate meridianele globului, din Romania si Polonia si pana in Filipine, Indonezia sau Taiwan. Ati avut ocazia sa il admirati live, in cadrul East European ComiCon 2017 si feedback-ul general pe care l-am primit a fost unul pozitiv.

Ei bine, se pare ca nu doar sistemul nostru a fost apreciat, ci si conceptul GeForce Garage 24H Live, cei de la Nvidia reusind in sfarsit sa gaseasca o formula pentru un concurs de modding care sa starneasca interesul pasionatilor, in acelasi mod in care, in vremuri imemoriale, concursurile de overclocking aveau acoperire mondiala, fiind urmarite cu sufletul la gura de zeci de mii de pasionati din intreaga lume.

Si daca vremurile de aur ale overclocking-ului competitional au apus de mult, iar noi am reusit performanta de a desfasura tricolorul acolo sus, la varful ierarhiei, modding-ul se bucura acum de o popularitate din ce in ce mai ridicata, iar noi asistam la primii pasi in directia unui turneu de larga amploare, desfasurat la nivel mondial.

Desigur, acest lucru nu ar fi fost posibil fara Nvidia si initiativa lor denumita GeForce Garage, sau fara partenerii evenimentului (Activision, Bungie, AORUS, EK Waterblocks, Samsung, Seasonic, Fractal Design, GSkill, DeWalt, Stanley si Morele.net). As indrazni totusi sa spun ca un mare merit ii revine colegului nostru, George “Papa Jock” Poteca, un modder care nu s-a lasat speriat de greutati si dezamagiri, punand pasiune in fiecare proiect construit pana acum, fiind astfel clar atat pentru noi cat si pentru Nvidia ca avem un modder capabil sa ne reprezinte pe scenele mondiale.

Si poate, cu modestie si drag, imi permit sa spun ca si noi, echipa LAB501, am avut un merit in acest sens, oferindu-i lui George suportul tehnic atat in tara cat si in afara ei, cimentand astfel ceea ce astazi este cunoscut drept Team ROMANIA, cu George “Papa Jock” Poteca in rolul principal (modder), subsemnatul Tudor “Monstru” Badica in rolul de suport (overclocker, modder secund si organizator al echipei) si nu in ultimul rand, colegul nostru Matei “matose” Mihatoiu, in rolul de prezentator si suport al echipei in grele momente de oboseala, impas tehnic sau creativ.

Spun asta pentru ca exista o diferenta enorma intre a avea la dispozitie zile, saptamani sau chiar luni pentru a duce la bun sfarsit un proiect si a face acelasi lucru in 24 de ore, prin urmare indemanarea lui George a facut de fiecare data echipa buna cu experienta live pe care noi o avem din concursurile de overclocking, iar rezultatele acestei combinatii le-ati putut admira atat in cazul primului eveniment de acest gen, cat si de aceasta data (speram noi).

Acestea fiind zise, Luni, 2 Octombrie 2017, la ora 17:30, clasicul deja Bombardier Q400 al liniilor aeriene poloneze ateriza lin in Katowice, Polonia si odata cu el aterizam si noi, membrii echipei Romaniei, obositi, ingrijorati, dar gata de treaba! In acea seara aveam sa ne intalnim cu organizatorii, dar si cu colegii din Polonia ( Staszek “Tips” Wiertelak , Jarek „Blackwhite” Arczynski si Maciej ‘Urban’ Nowak) si colegii din Cehia (Filip ‘L4Mods’ Karel, Josef ‘PKBO’ Dvorak si Jakub ‘meteleskum’ Metelka), pentru a ne alimenta cu excelentele preparate gastronomice specifice zonei denumita Silesia si racoritoare pe baza de hamei, dar si pentru a pune… tarile la cale. Aveau sa treaca mai putin de 24 de ore pana cand trebuia sa fim prezenti in platourile ESL pentru a demara GeForce Garage 24H Live …