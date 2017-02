Taiwan Excellence – HIWIN

HIWIN



HIWIN Technologies a fost fondata in 1989 de catre Dr. Eric Y. T. Chuo, in Taichung, Taiwan, principala activitate fiind dezvoltarea si productia de componente pentru industria constructoare de masini (surub cu bile, rulmenti axiali, sisteme de ghidaj) si roboti industriali. In 1997 a fost deschisa subsidiara HIWIN Mikrosystem, axata pe productia componentelor electronice dedicate productiei de utilaj tehnologic, cum ar fi servo-motoare, actuatoare, motoare liniare, motoare pas cu pas si sisteme de ghidare. Concernul HIWIN produce atat subansamble cat si solutii complete pentru industria grea, industria medicala si industria IT, doua exemple in acest sens fiind cele doua produse care au castigat distinctii Taiwan Excellence anul acesta.

Este vorba despre Wafer Robot, produs de HIWIN Technologies, distins cu premiul Taiwan Excellence Silver Award, respectiv DiAMOND, produs de HIWIN Mikrosystem, unul dintre castigatorii distinctiei Taiwan Excellence Gold Award. Wafer Robot este un utilaj dedicat manipularii wafer-elor de siliciu utilizate in industria microprocesoarelor, in timp ce DiAMOND este un utilaj dedicat productiei si prelucrarii acestor waffer-e. Ambele utilaje sunt folosite in productie de catre companii binecunoscute cum ar fi Intel, Global Foundries sau TSMC, in procesul de productie al procesoarelor, nucleelor grafice sau chipset-urilor dedicate dispozitivelor mobile.

Mai mult decat atat, ambele utilaje sunt construite integral cu subansamble produse de HIWIN si corespund celor mai intalte certificari de precizie. Nu cred ca este greu sa va imaginati despre ce precizie discutam in cazul manipularii si procesarii waffer-elor de siliciu – este vorba de nanometri, iar aceasta precizie este atinsa cu ajutorul sistemelor de ghidaj, respectiv motoarelor liniare produse de HIWIN. De asemenea, in acest tip de aplicatii, operarea fara emisii de particule este cruciala, majoritatea operatiunilor care implica waffer-e fiind desfasurate in asa numitele “incaperi curate”, unde cantitatea de particule admisa intr-o incapere este infima. De exemplu, DiAMOND are certificarea class 10 (echivalent ISO 4), adica mai putin de 10000 de particule de praf intr-un metru cub. Ca sa intelegeti mai bine despre ce este vorba, in mod normal intr-un metru cub de aer exista aproximativ 35 de milioane de particule de praf.

In cadrul vizitei celor doua subsidiare HIWIN (Technologies si Mikrosystem) am putut admira atat utilajele premiate de catre Taiwan Excellence Awards cat si diverse parti componente produse de acestia. Nu in ultimul rand, am vazut si doua aplicatii relaxante ale robotilor produsi de HIWIN, mai precis robotul dansator si robotul care canta la xilofon, pe care ii puteti admira in cele doua filmulete de la finalul acestui material.