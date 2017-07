Review – Be Quiet! Pure Power 10 600W

Be Quiet! Pure Power 10 600W

Pure Power 10 este un model asteptat cu sufletul la gura pe piata, mai ales dupa esecul de zile mari inregistrat de modelul anterior, Pure Power 9. Desi calitatea electronicii era in parametrii, comportamentul celor doua exemplare primite a fost la fel de slab. O greseala de proiectare a facut ca Pure Power 9 sa aibe rezultate indoielnice in testele majoritatii site-urilor serioase, prin urmare o versiune imbunatatita – Pure Power 10 – a vazut lumina zilei.

Pure Power 10 mentine certificarea 80PLUS Silver si pretul la care se comercializa modelul pe care il inlocuieste, venind in schimb cu conversie DC-DC pentru rail-urile mici (5v si 3.3v). Platforma folosita in schimb este aceeasi Active Clamp + SR (redresare sincrona) de la FSP pe care am intalnit-o si in cazul lui Pure Power 9, totusi sper ca au reparat problemele avute in trecut. Dupa feedback-urile primite de la mine si de la alti redactori care au avut probleme in testare, mai mult ca sigur cei de la Be Quiet! au luat toate masurile necesare ca aceasta situatie sa nu se mai repete. Pure Power 10 putea sa se numeasca la fel de bine si Pure Power 9 rev 2, specificatiile fiind pastrate in mare parte la fel.