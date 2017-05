Review – Seasonic Prime Platinum 750W

Seasonic Prime Platinum 750W

Anul trecut cei de la Seasonic au lansat pe piata seria Prime, prezentand o topologie noua dublata de o performanta excelenta pe care am putut-o constata in cazul modelului Titanium 850W. Ulterior, seria Prime a fost scalata in jos, acomodand modele cu certificare Platinum si Gold. Garantia extinsa de la 10 ani la 12 ani pentru toata gama Prime, precum si toleranta de doar 0.5% pentru toate tensiunile principale reprezinta o justificare solida pentru pretul premium.

Subiectul articolului nostru de astazi este varianta de 750W a modelului Prime Platinum, bazata pe aceeasi platforma ca si fratele sau mai mare, Titanium, folosind insa componente cu tolerante mai relaxate. Acest lucru face ca eficienta sa fie ceva mai scazuta, in timp ce dotarile de lux ale Titanium-ului ca hold-up time de 30ms si ripple noise de maxim 20mv nu sunt prezente si in cazul modelelor Platinum si Gold.

Avand in vedere comportamentul excelent al modelului Prime Titanium, sunt curios sa vad cat din acesta a fost pastrat in cazul fratelui sau mai mic, Prime Platinum. Teoretic nu ar trebui sa avem diferente prea mari, dar ne vom pronunta mai bine dupa finalizarea testelor. Ceea ce e sigur este faptul ca nu vom avea diferente in ceea ce priveste silentiozitatea, ventilatorul FDB cu dimensiunea de 135mm si fan controller-ul fiind identice cu cele utilizatea de varful de gama (Titanium).