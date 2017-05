Decernarea European Hardware Awards 2017

European Hardware Awards 2017

Gala European Hardware Awards a ajuns la cea de-a treia editie, iar noi ne aflam din nou in Taipei, pentru a premia cele mai bune produse ale anului 2017, in cadrul evenimentului organizat in prestigiosul W Hotel Taipei, Taiwan. Dupa cum stiti, European Hardware Association a fost fondata de catre LAB501 (Romania), Hardware.Info (Olanda), KitGuru (Marea Britanie), Hardwareluxx (Germania), Cowcotland (Franta), Hardware Upgrade (Italia), Geeknetic (Spania), PurePC.pl (Polonia) si SweClockers (Suedia). Impreuna, aceste site-uri sustin peste 22 de milioane de vizite pe luna, au o audienta pe Facebook de jumatate de milion de fani si ofera o baza de date cu peste 100000 de articole, review-uri si teste.

Votarea celor mai bune produse s-a incheiat cu ceva timp in urma si a venit din nou momentul pentru a premia cele mai meritouase companii in cadrul ceremoniei organizate in sala “Strategy Room” din W Hotel Taipei . Colegul nostru Matei a fost prezent la fata locului si a decernat o parte din premii. Mai jos puteti gasi lista completa a castigatorilor European Hardware Awards 2017. Merita remarcata performanta pe care au atins-o cei de la AMD anul acesta (cel mai bun procesor, cea mai buna tehnologie si produsul anului), precum si faptul ca o buna parte din produsele castigatoare s-au bucurat de aprecierea noastra de-a lungul timpului in paginile LAB501 (Noctua, Seasonic, AORUS, Samsung, GSkill, Corsair, Fractal Design, etc).