KFA2 GTX 1080 EXOC SNIPER – GeForce GTX 1080 Round-up

KFA2 GTX 1080 EXOC SNIPER



In curand se implinesc 8 luni din momentul in care Nvidia lansau GTX 1080 in Austin, Texas, inaugurand practic un an de dominatie tehnologica a arhitecturii Pascal, cel putin in segmentul high-end. La capitolul placi video, 2016 a fost cu siguranta anul Nvidia, singurele produse care au primit replica pana in momentul de fata fiind GTX 1060 si GTX 1050 / Ti. Nu este totusi cazul sa ne alarmam, exista motive destul de clare pentru care cei de la AMD nu au atacat segmentul high-end pana in momentul de fata, iar o perioada mai lunga de asteptare poate ascunde uneori si vesti bune. Cum ar fi o noua arhitectura, mai precis Vega.

De altfel, Ianuarie 2017 va fi o luna foarte interesanta pentru pasionati si cred ca multi dintre voi asteapta cu nerabdare sa afle mai multe detalii despre Vega, Zen sau Kaby Lake. Pana atunci insa, nu pot sa nu remarc faptul ca au trecut aproape 8 luni de la lansarea lui GTX 1080, iar noi vom testa astazi cel de-al 8-lea model de GTX 1080 ajuns in laboratorul nostru. Cum s-ar spune, cate unul pentru fiecare luna care a trecut de la lansare si pana acum.

Majoritatea producatorilor prezenti pe piata autohtona au trimis cel putin cate o implementare la test, ba chiar am testat si implementari care nu sunt disponibile in Romania, cum ar fi cazul modelului de astazi, KFA2 GTX 1080 EXOC SNIPER. Doar cateva brand-uri lipsesc din round-up-ul de astazi, dar asta nu a depins de noi. Cert este ca nu am putut sa mai asteptam “corigentii”, deoarece anul se apropie de sfarsit, iar teancul de componente pe care trebuie sa le testam in continuare creste amentintator de la o zi la alta. Si unele sunt totusi produse noi…

Prin urmare, astazi v-am pregatit un round-up in care vom compara direct 8 versiuni de GTX 1080 – GTX 1080 Founders Edition, MSI GTX 1080 Gaming X, GIGABYTE GTX 1080 G1 Gaming, Inno3D iChill GTX 1080 X3, EVGA GeForce GTX 1080 FTW GAMING ACX 3.0, GIGABYTE GTX 1080 Xtreme Gaming, Zotac GTX 1080 AMP Extreme si KFA2 GTX 1080 EXOC SNIPER, adica versiunea pentru Europa a producatorului chinez Galax. SI ca totul sa fie si mai interesant, am introdus in teste si Nvidia Titan X Pascal, ca sa va bucurati de un comparativ intre 9 placi video. Publicat pe 9 Decembrie… adica fix la un an dupa round-up-ul nostru de GTX 980 Ti…