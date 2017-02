Prezentare AORUS Z270X-Gaming 8

Aorus



Sarbatorile au trecut, vacantele nationale la fel, iar noi ne-am tras sufletul asa cum se cuvine dupa nebunia de inceput de an denumita lansarea procesoarelor Kaby Lake. Si in timp ce colegii din Taiwan sarbatoresc anul nou chinezesc, noi am revenit la treaba cu forte proaspete si multe nebunii pe masa de teste. Una dintre ele nu reprezinta deloc o noutate pentru cititorii LAB501, deoarece am mentionat-o si in articolul dedicat lansarii seriei de placi de baza AORUS, precum si in raportul de la DreamHack Leipzig.

Cu toate acestea, una este sa discutam despre o placa de baza si alta este sa o avem pe masa de teste, prin urmare astazi completam seria prezentarilor dedicate gamei GIGABYTE AORUS cu modelul AORUS Z270X-Gaming 8, o placa de baza care pastreaza marea majoritate a bunatatilor prezente pe sora mai mare AORUS Z270X-Gaming 9, avand insa un pret semnificativ mai mic (~1000 RON diferenta).

In conditiile in care v-am explicat pe larg diferentele intre aceasta si Gaming 9 in articolul dedicat DreamHack-ului german, propun sa lasam introducerile deoparte si sa trecem la treaba!