Ghidul articolelor LAB501 & NEXT pentru lansarea Kaby Lake

Kaby Lake



Cred ca putem spuna fara teama de a gresi sau exagera ca LAB501 se numara printre pionierii care au incercat sa aduca presa IT din Romania la nivelul publicatiilor din vest, atat din punct de vedere al continutului cat si din punct de vedere al publicarii articolelor de lansare concomitent cu colegii de la site-uri internationale. Evident, acest aspect era destul de greu de obtinut in trecut, pe vremea presei scrise, deoarece nu poti publica o revista pe 3 Ianuarie doar pentru ca un NDA expira atunci, de exemplu.

Motiv pentru care am incercat de la bun inceput sa va oferim teste publicate exact in momentul lansarilor internationale, dar si review-uri cu un substrat tehnic avansat, derivat din pasiunile noastre oculte initiale (overclocking). Intre timp am ajuns sa ne adresam si gamerilor si pasionatilor de gadget-uri, prin urmare, in cazul unei lansari mai complexe, cum este cea de astazi. avem mai mult de lucru decat in mod normal. De ce spun asta? Pentru ca astazi s-au lansat procesoare, placi de baza, notebook-uri si placi video noi pentru notebook-uri, iar noi am incercat sa va tinem la curent cu toate aceste lansari.

Credeati ca de Craciun si Revelion am stat degeaba? Ha, ha, ha… frumos gand. In realitate, am testat procesoare, am intors placi de baza pe toate partile si ne-am jucat cu notebook-uri, toate acestea pentru ca voi sa fiti informati despre cum se prezinta situatia inca din momentul lansarii.

Drept urmare, am inceput cu articolul de lansare al familiei Kaby Lake, unde am explicat atat schimbarea de strategie a celor de la Intel cat si avantajele aduse de noile procesoare. Am continuat apoi cu prezentarea placilor de baza GIGABYTE, MSI si ASRock, ultimul articol dedicat maniacilor hardware fiind cel de overclocking, pe care colegul meu Matei il va publica in curand.

Pentru pasionatii de gaming mobil, am testat noile procesoare Kaby Lake dar si placile grafice Nvidia GTX 1050Ti in doua notebook-uri puternice dar accesibile, adica Lenovo Legion Y520 (unde am pus accentul pe procesor) si Acer Aspire VX15 (unde am pus accentul pe placa video). Iar pentru cei care au un buget generos, am testat Acer Predator 17X, dotat cu procesor Intel Core i7 7820HK si placa grafica Nvidia GTX 1080.

Prin urmare, daca sunteti cititori LAB501, aruncati un ochi si pe NEXT pentru a vedea unde au ajuns notebook-urile de gaming. Iar daca NEXT-ul este prima pagina pe care intrati zilnic, nu uitati sa aruncati un ochi si pe LAB501 pentru a intelege mai bine lansarea Kaby Lake.

Echipa LAB501 va ureaza lectura placuta si La Multi Ani!!!