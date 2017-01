Intel Core i7 7700K – Studiu de overclocking – Partea I – Aer & AIO

Core i7 7700K – Overclocking pe aer



Acum cativa ani overclocking-ul era destul de previzibil si intuitiv, existand in majoritatea cazurilor o scalare direct proportionala a frecventei cu racirea si tensiunea de alimentare aplicata. Se pare ca tick-tock-ul folosit de Intel cu succes in cazul procesului de fabricatie / arhitecturii se poate aplica la fel de usor si in cazul overclocking-ului. Am trecut prin multe platforme si arhitecturi pana in acest moment, dar uitandu-ne in trecut doar cateva produse au fost cu adevarat spectaculoase din acest punct de vedere. Incepand cu Celeron 300A ce putea rula la frecvente de peste 450MHz doar prin marirea FSB-ului, trecand prin procesoarele AMD pe Socket A care aveau multiplicator deblocabil prin unirea puntilor L1 de pe procesor si terminand cu procesoarele cu nucleu Cedar Mill, primele care depaseau frecvente de 8GHz. Tin minte ca primele sesiuni pe LN2 le-am efectuat pe Conroe (65nm), insa arhitectura imprumutata de la Dothan a facut ca frecventa obtinuta sa depaseasca cu greu 5GHz. Acest lucru avea sa se schimbe odata cu introducerea procesului pe fabricatie pe 45nm.

Wolfdale (45nm) a permis frecvente de bench care treceau cu usurinta de 6GHz, in schimb trecerea la o arhitectura noua si implicit cresterea IPC-ului ne-a adus procesoare (Bloomfield si Lynnfield) care cu greu treceau de 5.5GHz. Totul s-a rezolvat prin introducerea tock-ului denumit Gulftown (32nm), care a urcat frumos din nou la 6.8GHz. Apoi a venit momentul Sandy Bridge cand in cele mai multe cazuri racirea extrema era inutila, cam aceeasi situatie pe care o intalnim in momentul de fata la seria GTX 10xx de la NVIDIA, majoritatea functionand la 2100MHz pe aer. Dupa Sandy Bridge, am avut emotii la fiecare lansare Intel. Ivy Bridge mergea cu tubul plin si readucea frecventa de bench undeva intre 6.8GHz si 7GHz, dar Haswell a dat-o din nou in bara dintr-un punct de vedere, VRM-ul integrat facand caa temperaturi mai mici de -140 oC sa fie un vis frumos. Chiar si asa, frecventele atinse au depasit 7GHz pentru cele mai bune exemplare.

Mai departe ajungem la Broadwell, care nu poate fi mentionat in aceeasi propozitie cu cuvantul overclocking, pasul urmator fiind Skylake, care scapa de VRM-ul integrat dar aducea o alta problema. Procesul de fabricatie devenind din ce in ce mai fin, dimensiunea pastilei de siliciu se micsoreaza si ea, drept urmare contactul cu IHS-ul se face pe o arie din ce in ce mai mica. Cum cositorirea practicata in trecut de Intel nu este rentabila decat in cazul procesoarelor cu pastila mare, care au multe nuclee si se comercializeaza pentru preturi premium, solutia aleasa de Intel a fost utilizarea unei paste termice normale. Problema este calitatea foarte slaba a acesteia, precum si suprafata de contact mica, aceste aspecte transformand experienta LN2 intr-un esec. Solutia gasita de entuziasti in cazul lui Skylake, precum si al lui Kaby Lake, consta in indepartarea IHS-ului si aplicarea sa utilizand o pasta termica de calitate (Gelid sau Thermal Grizzly), sporul de performanta fiind in mod normal de 400-600MHz. Folosind aceasta metoda, chiar si pe aer putem vedea imbunatatiri de 10-15 oC.