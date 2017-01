Prezentare – MSI Z270 XPower Gaming Titanium, MSI Z270 Gaming Pro Carbon & MSI B250 Gaming M3

MSI Z270

Dupa cum probabil toata lumea stie, astazi vad lumina zilei procesoarele Intel Kaby Lake, precum si update-ul de platforma, dictat de introducerea pe piata a PCH-ului Z270. Asa cum am vazut in review-ul publicat de colegul meu Tudor, Kaby Lake reprezinta un refresh pentru Skylake, aducand un proces imbunatatit de fabricatie, frecvente mai mari si tensiuni mai mici. Cu un simplu update de BIOS, placile de baza Z170 suporta Kaby Lake in timp ce placile de baza Z270 au suport nativ atat pentru Kaby Lake cat si pentru Skylake.

Desi diferentele pe hartie intre Z270 si Z170 sunt destul de mici (suportul pentru Intel Optane si RST versiunea 15 (Z170 suport doar v14) sau 24 de lane-uri PCI-Express 3.0 fata de 20) in realitate lucrurile stau putin altfel. Chiar si acum, la ceva timp de la lansare, unele placi de baza Z170 inca ne lasa impresia de produse nefiisate, in timp ce modelele din seria 200 sunt mai mature inca din ziua lansarii. Producatorii au avut timp sa-si perfectioneze si optimizeze design-ul, aproape toate placile de baza de la mainstream in sus pot rula cu memoriile la o frecventa XMP de 4000MHz fara probleme, iar suportul USB 3.1 Gen 2 cu minim un port Type-C impreuna cu suportul pentru controlul benzilor RGB direct prin placa sunt acum dotari uzuale.

Ca la fiecare lansare de chipset nou, producatorii de placi de baza se intrec in dotari, BIOS sau overclocking. Indiferent ca avem de-a face cu o placa de baza destinata overclockerilor, gamerilor, power-user-ilor sau pur si simplu celor care au nevoie de o placa de baza pentru sistemul de la birou, oferta Z270/H270/B250 este foarte variata si cu siguranta exista un produs pentru orice tip de utilizator. Pentru a exemplifica acest aspect, in acest articol vom discuta despre 3 modele lansate astazi de MSI, doua bazate pe PCH-ul Z270 si unul bazat pe B250.