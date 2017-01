Prezentare – ASRock Z270 Extreme4 & ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6

ASRock Z270

Cum astazi vede lumina zile noua familie de procesoare Kaby Lake, nu putam rata ocazia de a va prezenta o parte din placile de baza lansate de producatorii cunoscuti. Dupa ce am vazut cum se prezinta trei modele GIGABYTE, respectiv 3 modele MSI, a venit momentul sa aruncam o privire si in ograda Asrock, acestia punand la dispozitia noastra doua modele. Desi fac parte din serii diferite – Fatal1ty si Extreme – acestea sunt similare in ceea ce priveste layout-ul PCB-ului precum si setul de dotari. Vom analiza astazi ASRock Z270 Extreme4, o placa de baza accesibila care ne ofera tot ce avem nevoie pentru utilizare zilnica, fara a exagera cu dotarile costisitoare, dar si ASRock Z270 Fatal1ty Gaming K6, destinata segmentului gaming.

Modelele ASRock tratate astazi vin cu o schema coloristica noua pentru seria Extreme – alb / negru – imprumutata parca de la X99 Taichi. Avem o noua solutie audio, Purity Sound 4, bazata pe noul chip Realtek ALC 1220, precum si iluminare cu LED RGB, precum si posibilitatea de a controla benzi aditionale. ASRock continua traditia inceputa cu X99 Taichi si livreaza in pachet un bridge HB SLI pentru a rula o configuratie multi-card formata din doua placi GTX 1070 / 1080. Acum ca v-am facut curiosi, haideti sa dam pagina si sa vedem cum arata placile de baza ASRock in 2017.