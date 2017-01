GIGABYTE au lansat AORUS in Europa la DreamHack Leipzig 2017

AORUS – DreamHack Lepzig 2017



Sunt convins ca ati fost cu totii aproape de noi in momentul lansarii Kaby Lake, prin urmare placile de baza din seria AORUS nu mai reprezinta o noutate pentru voi, mai ales ca v-am prezentat deja mai mult de jumatate din gama disponibila in Europa. Cu toate acestea, din momentul lansarii de la CES si pana acum am aflat mai multe detalii, iar unul dintre ele ne-au bucurat.

Ma refer la lansarea oficiala a brand-ului AORUS in Europa, in cadrul DreamHack Leipzig 2017, in perioada 13-15 Ianuarie 2017. Stiu, stiu, lansarea oficiala a avut loc la CES, la fel cum alte lansari in trecut au avut loc la Computex. Cu atat mai mult apreciez efortul unei companii de a organiza o lansare locala, piata din Europa primind astfel atentia cuvenita. Iar o astfel de lansare este si mai interesanta cand are loc in cadrul unui eveniment de talia DreamHack-ului, motiv pentru care am abandonat partia, gratarele si vacanta, m-am suit in avion si am pornit plin de avant catre Leipzig, orasul in care se nastea cu multi ani in urma Gamescom-ul.

Acesta nu se mai desfasoara in Leipzig de ani buni, insa locul sau a fost luat cu succes de catre DreamHack, domeniu in care cred ca pot afirma ca avem oaresce experienta… Prin urmare, haideti sa vedem ce noutati am aflat despre gama AORUS in cadrul a ceea ce colegii din Germania au numit “Das gaming festival”.