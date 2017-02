Prezentare – MSI Z270 Gaming Pro + MSI Core Frozr L

MSI Z270 Gaming PRO



Colegul meu Matei va povestea pe 3 Ianuarie despre 3 placi de baza MSI proaspat lansate, de la modelul de varf MSI Z270 Xpower Gaming Titanium si pana la MSI B250 Gaming M3, trecand in vizita si pe la modelul MSI Z270 Gaming Pro Carbon. Asa cum am vazut si in cazul placilor de baza echipate cu chipset Z170, modelul Gaming Pro Carbon are si un frate mai mic, mai precis Gaming Pro, acesta fiind situatia si in cazul noilor placi de baza dotate cu chipset Z270. Inculpatul se numeste MSI Z270 Gaming Pro si este pozitionat in zona mainstream (800 RON).

Acest model ne-a atras atentia deoarece mosteneste majoritatea dotarilor prezente pe modelul superior, avand insa un pret cu 80 RON mai mic. Si cand spun majoritatea dotarilor ma refer la exact aceleasi dotari cu exceptia unui conector S/PDIF, radiatorului pentru SSD-uri M.2 respectiv schema coloristica. Un alt motiv pentru care am acordat atentie acestui model este faptul ca l-am primit impreuna cu un cooler produs de MSI, mai precis MSI Core Frozr L. Drept urmare, vom arunca o privire asupra placii de baza, apoi vom analiza cooler-ul, il vom monta si vom vedea cum se comporta impreuna cu un Intel Core i7 7700K.

Desigur, testarea cooler-elor este apanajul colegului nostru Ramiro, asa ca sa nu va inchipuiti ca vom intra in detalii. Dar cateva scenarii practice sunt simplu de simulat, astfel incat sa ne formam o parere despre performanta cooler-ului si despre compatiblitatea sa cu nevoile noastre. Sa trecem la treaba!