MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G – Partea I – Prezentare

MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G



Cu mai bine de un an in urma va povesteam despre clasificari, denumiri si pozitionari, in momentul in care analizam un GTX 1060 3GB. Spuneam in acel moment ca ar fi fost logic sa avem un GTX 1060 (3GB) si un GTX 1060 Ti (6GB), pentru a avea parte de diferente marcate clar, la fel ca in cazul modelelor GTX 1080/GTX 1080Ti sau GTX 1050/GTX 1050Ti. Deoarece intre cele doua modele nu era vorba doar despre o cantitate diferita de memorie, ci si despre diferente legate de numarul de shadere, acest lucru ar fi fost perfect logic.

De ce au ales cei de la Nvidia aceasta cale nu stie nimeni cu siguranta, insa un lucru este clar. Astazi, la mai bine de un an de respectiva lansare, Nvidia ne demonstreaza inca odata ca aveam dreptate, anuntand un nou model de placa video, mai precis Nvidia GeForce GTX 1070 Ti. Aceasta este pozitionata intre GTX 1070 si GTX 1080, atat ca pret cat si din punct de vedere al performantelor, diferentele fata de GTX 1070 tinand doar de numarul shaderelor, cantitatea de memorie fiind aceeasi.

Desigur, lansarea lui GTX 1070Ti are logica, daca ne gandim la faptul ca aceasta ataca exact segmentul ocupat la milimetru de Vega 56, intrand chiar si in teritoriul ocupat de Vega 64, in anumite cazuri. Mai mult decat atat, Nvidia si-au completat portofoliul alcatuit din perechi (GTX 1080 si GTX 1080Ti, GTX 1060 6GB si GTX 1060 3GB, respectiv GTX 1050 si GTX 1050Ti), iar cei care nu s-au putut decide intre GTX 1070 si GTX 1080 nici pana in acest moment, au acum la dispozitie o solutie de mijloc.

Cum se comporta exact aceasta veti vedea pe 2 Noiembrie, momentul in care vor fi publicate review-urile de lansare. Pana atunci insa, putem arunca o privire asupra primului model ajuns in laboratorul nostru, mai precis MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G si putem discuta despre specificatii si pret. Performanta va fi dezvaluita la momentul potrivit.