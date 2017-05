Review – MSI GeForce GTX 1080Ti Gaming X 11G

MSI GeForce GTX 1080Ti Gaming X 11G



In sfarsit! Dupa ce timp de doua luni am fost atat de ocupati incat ne-am privat de placerea de a ne desfata cu astfel de animale, astazi a venit momentul in care incepem sa analizam implementarile custom de GTX 1080Ti pe care le-am primit in ultima luna. Stiu, stiu, unii dintre voi ati fi vrut sa cititi review-ul acesta cu o luna in urma, valabil si pentru celelalte teste cu GTX 1080 Ti pe care le vom publica in curand. Din pacate, am avut parte de doua luni foarte agitate, in care s-au succedat cu repeziciune lansari, workshop-uri, lan-party-uri, build-uri si nu in ultimul rand ComiCon-ul, prin urmare de-abia acum am apucat sa pornim din nou platforma de teste, sa montam Ti-urile si sa ne desfatam asa cum se cuvine.

Bine, nici implementarile nu au venit chiar atat de repede pe cat ne asteptam noi, dar asta este o alta poveste. Cert este ca acum ne putem concentra asa cum se cuvine asupra lor, iar voi veti avea cu siguranta ce vedea. Aviz posesorilor de Titan X Pascal sau GTX 1080 Ti Founders Edition – articolul acesta nu este pentru voi. Daca tineti la sanatatea voastra mentala inchideti aceasta pagina acum! Performantele implementarilor custom pot duce la aparitia unor simptome neplacute, cum ar fi depresia, sau nevoia imperioasa de a cheltui din nou mai multi bani decat ar fi nevoie. Sa nu spuneti ca nu v-am avertizat!!!

Vom incepe periplul nostru in lumea Ti-urilor pe steroizi alaturi de o implementare clasica, mai precis MSI GeForce GTX 1080Ti Gaming X 11G, aceasta fiind de altfel si prima implementare care a ajuns in laboratorul nostru. Dupa ce vom vedea ce poate face o implementare custom din Titan si Ti-ul Fe, vom vedea in zilele urmatoare cum se comporta versiunea Xtreme Edition de la Aorus. Interesant, nu-i asa? Sa-i dam bice!