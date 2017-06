Computex 2017 – Riotoro

Prietenii de la Riotoro intentioneaza sa intre in forta pe piata din Europa incepand cu cel de-al treilea trimestru al acestui an. Pentru aceasta ocazie au pregatit cateva produse noi noute, atat in ceea ce priveste carcasele cat si in segmentul perifericelor de gaming. De departe cel mai interesant produs mi s-a parut carcasa CR500, dotata cu geam din sticla securizata la un pret de doar 69.99$, dar si CR1088 Prism bazat pe un sasiu foarte popular, cu un nou aspect si iluminare RGB (MSRP 89.99$).

Ghostwriter Elite Prism este cea mai recenta tastatura mecanica dezvoltata de Riotoro, venind cu switch-uri Cherry MX Red / Silent, iluminare RGB configurabila din taste, wrist-pad magnetic, taste multimedia dar si o carcasa solida din aluminiu si polimer. Mouse-ul Aurox Prism vine cu un senzor performant de 10.000 dpi (Pixart PWM3330), 8 butoane programabile, 1000Hz polling rate, iluminare RGB, pretul fiind unul convenabil – aproximativ 40$.