Despre modding, sisteme de gaming si recomandari de Craciun la iLike IT – ProTV

Dupa cum stiti, in ultima vreme am fost destul de ocupati, construind doua sisteme de gaming inedite – G30, un sistem puternic, pregatit sa faca fata oricarei provocari, respectiv Toolcase 2999, sistemul portabil de 2999 RON care se descurca onorabil in gaming Full HD, dar si in alte activitati, cum ar fi editare foto/video.

In cazul ambelor sisteme, nu ne-am concentrat numai asupra configuratiei ci si asupra aspectului, intrand practic in teritoriul modding-ului. Daca G30 a avut la baza o carcasa normala, pe care am modificat-o si am vopsit-o impreuna cu Matei, Andrei si Gabriela, pentru Toolcase 2999 ne-am gandit la altceva, motiv pentru care am colaborat cu George Poteca, alias Papa Jock, castigatorul concursului LAB501 modON 2016 si colegul lui Azteka.

Cei doi au transformat o cutie de bormasina intr-o carcasa veritabila, ba mai mult decat atat, mare parte din operatiune s-a desfasurat live, in cadrul LSE LanParty v16, fiind practic prima demonstratie de modding live organizata in Romania.

Proiectele noastre au atras atentia colegilor de la ProTV, prim urmare Sambata, 3 Decembrie, am fost invitati in platourile ProTV de catre George Buhnici, pentru a discuta in cadrul emisiunii iLike IT despre modding, sisteme de gaming si recomandari de Craciun.

Colegii mei George si Andrei au oferit publicului detalii despre Toolcase 2999, respectiv G30, iar eu am incercat sa prezint cateva componente care merita atentia cumparatorilor de Craciun, de la SSD-uri si placi video accesibile si pana la adevarati monstrii, cum ar fi ZOTAC GEFORCE GTX 1080 AMP EXTREME sau Seasonic PRIME 80+ Titanium 850 W. Lista completa a recomandarilor o puteti gasi mai jos.

Produse recomandate de iLikeIT si Lab501.ro

ZOTAC GEFORCE GTX 1080 AMP EXTREME – 3700 RON

MSI GeForce GTX 1070 Gaming X – 2400 RON

Asus Radeon RX 470 4GB Strix OC – 1000 RON

TRANSCEND SSD370S 256GB S-ATA III – 400 RON

WD Green 6TB SATA-III – 1200 RON

64GB HyperX Savage DDR4 2666 CL 15 – 2500 RON

Seasonic PRIME 80+ Titanium, 850 W – 1400 RON

HyperX Cloud Revolver – 500 RON

Mouse Redragon Mammoth White – 150 RON

Tastatura Redragon Asura White – 150 RON

GIGABYTE B150N Phoenix WIFI – 500 RON

Noctua NH-D15 – 380 RON

Deepcool Captain 240 EX – 450 RON