GIGABYTE GTX 1050 G1 Gaming 2GB – Building the ToolCase 2999

Part I – GIGABYTE GTX 1050 G1 Gaming



V-a placut povestea lui GIGABYTE G30? Am plecat de la o placa video si am continuat cu asamblarea unui sistem de gaming, pe cat de fioros pe atat de aratos (speram noi). Ei bine, astazi ne-am hotarat sa repetam performanta, doar ca de aceasta data in latura opusa a spectrului de pret. Vedeti voi, GIGABYTE G30 are un pret total de ~3000 Euro. Stim, pasiunea se satisface cu un pret, asa este. Totusi, poate exista oameni creativi, oameni pasionati, care nu au un asemenea buget la indemana. Sa fim seriosi, sigur exista.

Pentru ei ne-am gandit sa construim un sistem special, care sa respecte cateva cerinte. Sa coste ~2999 RON, sa fie portabil, sa poata rula orice joc in Full HD cu detalii decente si sa arate bine. Sistemul se numeste ToolCase 2999 si veti afla mai multe despre el in partea a II-a a acestui articol. Pana atunci, trebuie sa analizam placa video pe care o vom folosi. Fiind vorba despre un sistem accesibil, dar capabil sa ruleze titluri noi in Full HD, am ales un GTX 1050, adica una dintre cele mai interesante placi video lansate de Nvidia anul acesta pentru gamerii cu buget limitat.

Si pentru ca in articolul de lansare am folosit un MSI, de aceasta data a venit randul celor de la GIGABYTE sa ne convinga de posibilitatile pe care un GTX 1050 le ofera, cu ajutorul modelului GIGABYTE GTX 1050 G1 Gaming 2GB. Este adevarat, aceasta implementare este dotata cu un conector PCI-E cu 6 pini pentru alimentare si are dimensiuni normale, spre deosebire de multe implementari de GTX 1050 care se potrivesc de minune unui sistem ITX. Noua ne plac provocarile, asa ca am ales sa vedem cum se comporta implementarea de varf de la GIGABYTE pentru GTX 1050.