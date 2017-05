Prezentare – Be Quiet! Pure Base 600

Be Quiet! Pure Base 600

Dupa ce in trecut am tratat o carcasa mainstream (Silent Base 800) iar mai apoi ne-am delectat privirea si am fost impresionati de varful de gama Dark Base Pro 900, iata ca a venit timpul sa vedem si ce se afla in oferta entry-level a producatorului german Be Quiet!.

Seria Pure Base 600 are in acest moment doua variatii, avand ca element principal de diferentiere un panou lateral din sticla securizata. Modelul pe care il vom prezenta astazi poate fi achizitionat in momentul de fata pentru ~ 350lei, in timp ce varianta cu geam lateral costa ~ 400lei.

Constructia lui Be Quiet! Pure Base 600 s-a dezvoltat in principal in jurul conceptului de silentiozitate, concept care este ceva mai restrictiv din punct de vedere al air-flow-ului. Asadar, cel mai probabil prioritatea celor de la Be Quiet! va fi atenuarea zgomotului prin materiale fonoabsorbante, asigurand totodata un air-flow decent. Misiunea pe care Be Quiet! si-a asumat-o cu acest model nu este tocmai usoara ori comoda, insa cu certitudine va fi interesant de vazut cum au procedat. Acest lucru este cu atat mai interesant cu cat vorbim despre o carcasa entry-level, unde pretul joaca un rol decisiv.