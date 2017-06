Prezentare – Segotep SG-TG Aluminium Case

Segotep SG-TG

Pe cei de la Segotep ii cunoastem atat de la seminar cat si prin prisma numeroaselor carcase si surse comercializate in zona de pret 150 lei – 300 lei. Raportul pret/calitate a facut ca acest brand sa devina in cativa ani unul dintre cele mai populare atunci cand ne uitam la zona superioara a segmentului entry-level. Pentru cei mai pretentiosi, la inceputul anului ne-am delectat privirile cu SG-K7, o carcasa cu panouri din sticla securizata si iluminare RGB. Astazi in schimb avem de-a face cu un produs inspirat parca din universul Star Trek.

Forma si materialele utilizate fac din SG-TG una dintre cele mai inedite carcase de pe piata, multi entuziasti aratandu-se incantati de imbinarea reusita intre aluminiu si sticla securizata. Evident, oricat de accesibile ar fi carcasele Segotep, SG-TG nu va costa mai putin de 600 – 650 lei, deoarece intregul sasiu exterior este fabricat din aluminiu, in timp ce ambele geamuri laterale sunt fabricate din sticla securizata decupate in dreptul manerelor.

Vom enumera in acest articol atat punctele forte cat si slabiciunile acestui design, pentru ca da, avem parte si de ele. La o prima vedere pretul este convenabil, dar este destul de clar nu avem parte de filtre de praf sau de un airflow optimizat. Dar sa nu sarim peste pasi si sa incepem cu inceputul: ambalajul, pe pagina urmatoare desigur!