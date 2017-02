Raijintek Paean – Carcasa open-frame

Raijintek Paean



Fondata in 2013 de o echipa alcatuita din ingineri cu o indelungata experienta in domeniu, Raijintek este o companie dedicata producerii de carcase si sisteme de racire iesite din comun. Asa cum ati putut vedea si in cadrul materialului publicat de noi de la Computex, pe langa sisteme de racire de tip All in One si solutii de racire pe aer, cei de la Raijintek s-au concentrat in ultimul an pe dezvoltarea unei linii complete de solutii de racire cu lichid (radiatoare, pompe, waterblocks, etc), precum si pe o serie de carcase mai putin obisnuite, cum ar fi Asterion sau Paean.

Desigur, drumul intre proiect si produs finit poate dura uneori destul de mult, astfel incat am primit cele doua modele de carcase mai sus amintite la sfarsitul lui 2016. Datorita formatului exotic, am decis sa acordam prioritate modelului Raijintek Paean, o combinatie intre o masa de teste si o carcasa de tip wall-mount, cum ar fi de exemplu Thermaltake Core P3. Desigur, asemanarea cu produsele Thermaltake se rezuma la pozitionarea componentelor pe motherboard tray, Paean fiind dotata cu montanti pentru diverse componente pe ambele parti ale acestuia.

Practic, Raijintek Paean imbina trei concepte des intalnite in ultima vreme – masa de teste (poate functiona fara probleme pe post de masa de teste, in pozitie orizontala), carcasa de tip wall-mount, respectiv sticla securizata, un material atat de des intalnit in constructia carcaselor in ultima vreme. Utilizarea celor doua panouri din sticla securizata incluse in pachet este optionala, Paean putand functiona si fara acestea. Desigur, asta inseamna ca per total avem de-a face cu o carcasa care poate arata in 4 moduri diferite – orizontal sau vertical, cu panourile din sticla montate sau nu. Cred ca este usor de inteles de ce am considerat acest model ca fiind unul din cale afara de interesant…