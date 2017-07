Prezentare – Tt eSports GT Fit Gaming Chair

Tt eSports GT Fit



Va povesteam in urma cu ceva timp despre SPC Gear SR500, scaunul pe care il folosesc in acest moment. Observati ca evit sintagma “scaun de gaming” si am si un motiv destul de bun pentru asta. Nu este ca si cum daca iti cumperi un asemenea scaun il vei utiliza doar in momentul in care te joci. Si nu cred ca doar gamerii merita ceva confort, sau o pozitie sanatoasa in fata PC-ului.

Pur si simplu, in zilele noastre, daca utilizeaza culori tipatoare si adauga cuvantul “gaming” in titlu, producatorii se asteapta sa vanda de x ori mai multe unitati, pentru un pret cu pana la y mai mare. Si trebuie sa recunoastem, de multe ori aceasta strategie functioneaza. Nu are rost sa dam exemple aici, le stiti cu totii. Asta nu inseamna insa ca distinsul nostru posterior nu merita un scaun comod, cu toate reglajele necesare, iar noi, cei pasionati de IT, suntem inclinati sa petrecem mai mult timp pe site-urile de profil decat pe site-urile … magazinelor de mobila, de exemplu.

Motiv pentru care ne este mai usor sa ne informam in legatura cu un scaun comercializat de site-urile pe care le urmarim. In fond, avem la dispozitie prezentari si review-uri, atat in forma scrisa cat si sub forma de material video. Bonus? In ultimii ani avem sansa de a incerca pe viu mai multe modele, in cadrul evenimentelor de profil, cum ar fi ComiCon-ul. Prin urmare ne putem da seama destul de repede daca un anumit model de scaun ni se potriveste sau nu, sau daca suma ceruta de producator/magazin este justificata.

Din aceste motive si nu numai, in ultimii ani din ce in ce mai multi producatori cunoscuti din domeniul IT au introdus in oferta lor si acest gen de scaune. Iar Thermaltake este cu siguranta un brand cunoscut, implicat in multiple ramuri ale domeniului IT, de la carcase, surse si sisteme de racire si pana la periferice pentru gaming. Prin urmare, era doar o chestiune de timp pana cand brand-ul taiwanez avea sa intre pe aceasta piata.

Si au facut-o lansand patru modele, in diferite culori. Este vorba despre Tt eSports X Comfort (XT500), X Fit (XF100), GT Comfort (C500), respectiv Tt eSports GT Fit (F100), adica modelul despre care discutam astazi. In realitate, diferenta intre seria X si seria GT tine strict de materialul care acopera scaunul, restul dotarilor fiind absolut identice. Pe de alta parte, gasim diferente considerabile intre modelele Comfort si modelele Fit, acestea avand dimensiuni diferite, adresandu-se unor categorii diferite de utilizatori.

Astfel, modelele Fit se adreseaza utilizatorilor normali, in timp ce modelele din gama Comfort se adreseaza oamenilor… ei bine… mari. Cam ca mine, asa… Ca sa intelegeti ce vreau sa spun, modelele Fit sunt recomandate pentru o persoana cu o greutate mai mica de 120KG, in timp ce modelele Comfort sunt gandite pentru persoane cu o greutate de pana la 150KG, avand dimensiuni mai mari.