DDR4 round-up 2017: Corsair, G.Skill, KFA2, Patriot si T-Force

DDR4 Round-up 2017

Sincer sa fiu, planuiam acest test inca de la aparitia platformei Skylake, dar imaturitatea placilor de baza precum si aparitia pe piata a unor IC-uri noi, cum ar fi Hynix AFR sau Samsung B-die, au facut ca voi sa cititi acest articol aproape de jumatatea lui 2017. In cazul platformei Z170, memoria urca asa cum trebuie pe doar doua placi de baza (Maximus VIII Impact de la ASUS si Z170M OC Formula de la ASRock), in rest ne puteam considera norocosi daca atingem 3866MHz cu 2T. O data cu aparitia Kaby Lake si implicit a refresh-ului denumit Z270, mai multi producatori au lucrat intens la perfectionarea BIOS-ului, iar DDR4 4000 au devenit posibili pe majoritatea placilor de baza, daca memoria DDR4 este in stare de asa ceva.

Incepand cu D-die, continuand cu E-die si culminand cu B-die, Samsung si-au imbunatatit constant tehnologia si procesul de fabricatie. Acesta este motivul pentru care in acest moment Samsung B-die sunt cele mai ravnite si cele mai populare memorii DDR4 pentru overclockeri si entuziasti. Prin urmare majoritatea kiturilor DDR4 testate astazi au IC-uri Samsung B-die, dar dupa cum vom observa acest lucru nu garanteaza automat o frecventa de 4000MHz+.

Desi am avut la dispozitie Maximus XI Apex, am ales sa fac utilizez pentru acest test un MSI Z270 XPower Titanium. Motivul este unul extrem de simplu! Utilizatorul de rand, cand va achizitiona unul din kiturile DDR4 testate astazi, mai mult ca sigur va avea acasa o placa de baza cu 4 DIMM-uri, precum XPower-ul folosit de noi. Aceasta nu va urca la fel de sus precum o placa cu 2 DIMM cum este Apex, dar rezultatele noastre vor fi mai relevante pentru cei de acasa. De dragul comparatiei, vom pune la final cele mai bune kituri pe Apex si vom vedea ce putem obtine in materie de frecvente Prime-stable.