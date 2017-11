Review – Toshiba TR200 240GB

Toshiba TR200 240GB

Lansata in 2015 ca o gama de buget, seria Trion a ajuns acum la cea de-a treia generatie. Daca Trion 100 si Trion 150 foloseau un controller Phison S10 rebranduit si memorie TLC NAND planara, cel mai recent model vine cu schimbari de la un cap la altul. Pentru ca un pret cat mai mic este esential in cazul SSD-urilor SATA, Toshiba TR200 foloseste primul controller DRAM-less al celor de la Phison, S11. Acesta este cu atat mai impresionant cu cat are un singur nucleu si doar 2 canale pentru memorie, dar vine cu viteze secventiale de peste 500MB/s.

Acelasi controller l-am putut vedea si in cazul lui Silicon Power Slim S55 numai ca in cazul lui Toshiba TR200 avem parte, in premiera pentru un SSD retail, de noua memorie Toshiba 3D TLC (64 layers BiCS flash). De la preluarea OCZ de catre Toshiba am putut asista incet si sigur la eliminarea brandului si tehnologiilor dezvoltate de cei de la OCZ. In cazul lui TR200 sigla OCZ o putem intalni doar pe cutie, incepand cu 2017 toate SSD-urile retail vor fi comercializate sub brandul Toshiba. Numele de OCZ va fi de acum incolo doar o eticheta aplicata SSD-urilor retail care semnifica faptul ca acestea sunt optimizate pentru gaming si entuziasti. Sau in alte cuvinte tocmai am asistat la uciderea unui brand cu renume pentru piata entuziastilor si unul din pionierii pietei SSD-urilor.