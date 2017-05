First look – AORUS X299 Gaming 9, AORUS X299 Gaming 7 si AORUS X299 Gaming 3

AORUS X299



Intel au anuntat astazi noile procesoare Skylake-X si Kaby Lake-X, in luna Iunie urmand sa fie lansate nu mai putin de 9 procesoare noi. Noua familie de procesoare contine de la modele dotate cu 4 nuclee si 4 fire de executie (Intel Core i5-7640X), care va avea un MSRP de 242 USD, pana la monstrul Intel Core i9-7980XE, dotat cu 18 nuclee si 36 de fire de executie, cu un pret de 1999 USD. Intre acestea, se vor pozitiona modele cu 4/8, 6/12, 8/16, 10/20, 12/24, 14/28 si 16/32 nuclee / fire de executie.

Este vorba despre o lansare masiva, fiind prima data in istorie cand Intel ofera atatea optiuni in functie de numarul de nuclee si fire de executie, toate modelele avand multiplicatorul deblocat. De la bun inceput ma gandesc ca ar trebui sa le multumim celor de la AMD pentru Ryzen, lansarea acestuia punand capat letargiei in care se aflau cei de la Intel in ultimii ani.

Desigur, vom discuta si despre procesoare la momentul potrivit, pana atunci insa ne-am gandit ca nu ar strica sa aruncam o privire asupra placilor de baza care vor gazdui aceste bestii, deoarece lansarea din Iunie aduce un nou socket (LGA 2066) si un nou chipset (X299).

Si cum GIGABYTE au fost cei mai harnici din punct de vedere al comunicarii, vom incepe prin a arunca o privire asupra a 3 modele AORUS, mai precis AORUS X299 Gaming 9, AORUS X299 Gaming 7 si AORUS X299 Gaming 3. Haideti sa vedem pe ce vom arunca probabil banii in aceasta toamna.