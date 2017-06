GIGABYTE AB350N-Gaming WiFI – mini ITX pentru Ryzen

GIGABYTE AB350N-Gaming WiFI



Au trecut mai bine de 6 ani de zile de cand ma jucam cu GIGABYTE H55N-USB3, prima placa de baza mini ITX care mi-a atras atentia, o placuta dotata la vremea ei, pe care am apreciat-o atat de mult incat o mai am si acum undeva prin laborator, in cutie. ASUS Maximus VI Impact isi facea aparitia 3 ani mai tarziu, devenind una dintre cele mai performante placi de baza pentru overclocking-ul memoriilor, urmata pe masa de teste si in diferite sisteme de piticanii precum MSI Z97I Gaming AC, GIGABYTE Z170N-Gaming 5, GIGABYTE B150N Phoenix WiFi si Asrock X99E-ITX/ac, adevarate bijuterii dedicate sistemelor de gaming de mici dimensiuni.

In ultimii 6 ani a devenit destul de clar ca exista o piata destul de cuprinzatoare pentru sisteme puternice de mici dimensiuni, prin urmare producatorii de placi de baza au acordat atentia cuvenita acestui segment de fiecare data cand s-a lansat o noua platforma. Ei bine, in cazul procesoarelor Ryzen, lucrurile au demarat mai greu. In primul rand pentru ca un chipset special, AMD X370, urmeaza sa isi faca aparitia, iar producatorii pregatesc probabil modele mini ITX bazate pe acesta. Prin urmare, pana in momentul de fata am vazut doar 2-3 implementari mini ITX pentru Ryzen.

Dupa nebunia denumita Computex, am primit de la GIGABYTE doua placi de baza interesante. Daca prima, GIGABYTE Z270N-Gaming 5, se adreseaza in special overclockerilor, fiind gandita pentru a obtine frecvente cat mai mari pentru memorii, ce-a de-a doua, GIGABYTE AB350N-Gaming WiFI, este prima implementare mini ITX pentru Ryzen produsa de GIGABYTE si prima implementare mini ITX pentru Ryzen care ajunge pe masa noastra de teste. In conditiile in care mititica a fost aratata pentru prima data la Computex, este lesne de inteles de ce i-am acordat prioritate.

Prin urmare, astazi vom discuta despre GIGABYTE AB350N-Gaming WiFI, o placa de baza liliputana dedicata procesoarelor Ryzen, care, asa cum veti vedea putin mai incolo, ascunde si cateva surprize in tolba cu dotari. Haideti sa vedem cum arata bestia.