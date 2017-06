Computex 2017 – Gamdias

Gamdias



In standul Gamdias am vazut noi modele de periferice de gaming, incepand cu headset-up Erose 1 si continuand cu tastaturile Hermes M3 RGB, Hermes P2 RGB si Hermes P3 RGB. Hermes M3 este o tastatura tenkeyless de dimensiuni reduse, dotata cu switch-uri mecanice low profile, in timp ce Hermes P3 RGB utilizeaza aceleasi switch-uri dar este o tastatura full size.

Hermes P2 RGB este dotata cu switch-uri optice, o idee pe care am intalnit-o la diversi producatori in ultimii 2 ani. Am vazut si alte modele de tastaturi, cum ar fi Hermes M2 si Ares P1, dar marea noutate au fost scaunele de gaming Gamdias, la Computex fiind prezente 4 modele.

Ramane de vazut cand vor ajunge noutatile si in tara noastra si ce pret vor avea acestea. Din punctul meu de vedere, scaunele arata destul de solid, asa ca ramane de vazut cum se comporta in practica.