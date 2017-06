Computex 2017 – HyperX arata SSD-uri NVMe si tastaturi noi

HyperX



Kingston au aratat anul acesta primul model de SSD NVMe pe care il pregatesc, mai precis Kingston KC1000 NVMe PCIe SSD, care va fi disponibil in capacitati de 240, 480 si 960GB si va avea viteze de pana la 2700MB/s pentru citire, respectiv 1600MB/s pentru scriere. Tot aici am putut vedea (in sfarsit) memorii HyperX Predator DDR4 4000 – sper sa vedem cat de curand pe piata o intreaga serie high-speed de la HyperX.

Asa cum stiti, in ultimii ani HyperX s-au concentrat intens pe piata de periferice, atacand atat piata headset-urilor cat si cea a mousilor de gaming sau a tastaturilor. Daca HyperX Alloy FPS a fost prima tastatura de gaming lansata de compania americana, modelele HyperX Alloy RGB si HyperX tenkeyless sunt deja pregatite de lansare, pastrand simplitatea si soliditatea primului model lansat.

Desigur, in 2017 orice componenta este dotata si cu iluminare RGB, prin urmare modelul celor de la HyperX se va bucura cu siguranta de succes. Pe de alta parte, eu unul sunt curios cum se va prezenta modelul tenkeyless, aceasta avand dimensiuni reduse din ceea ce am vazut la Computex, chiar si prin comparatie cu alte modele de acelasi gen. Cu siguranta vom testa pana la sfarsitul anului cel putin unul dintre modelele aratate de HyperX la Computex .