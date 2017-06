Computex 2017 – Placi de baza X399, X299, periferice, carcase, cooler-e si Brix-uri de la GIGABYTE si AORUS

GIGABYTE



V-am povestit deja despre trei dintre noile placi de baza AORUS, asta nu inseamna insa ca nu am avut parte si de alte noutati in stand-ul GIGABYTE de la Computex, ba din contra. Astfel, in primul rand ne-au atras atentia alte doua modele X299, mai precis GIGABYTE X299 UD4, o placa de baza pe gustul puristilor, precum si AORUS X299 Ultra Gaming.

GIGABYTE X299 UD4 este o placa de baza care ofera majoritatea dotarilor prezente pe modelele AORUS (solutie audio ALC1220, conectori USB 3.1 Gen 2, suport pentru configuratii multi-card 3Way), dar este lipsita de anumite dotari pe care o parte din consumatori le considera inutile, cum ar fi iluminarea RGB. La popul opus, AORUS X299 Ultra Gaming este practic modelul mainstream al seriei AORUS X299, oferind majoritatea dotarilor prezente pe modelele de varf (Gaming 9, Gaming 7) pentru un pret ceva mai prietenos cu buzunarul consumatorilor.

Totusi, din punctul nostru de vedere, vedetele standului au fost AORUS X399 Gaming 7, adica o placa de baza dedicata viitoarelor procesoare AMD Threadripper. Dincolo de aspect si de dotarile pe care le regasim si pe celelalte modele AORUS, trebuie sa recunoastem ca noul socket AMD SP3 este pur si simplu monstruos, iar viitoarele procesoare Skylake-X vor avea parte de o concurenta pe cinste din partea AMD. Al doilea model dedicat platformei care ne-a atras atentia este GIGABYTE AB350N Gaming WiFi, o placa de baza mini ITX pentru procesoarele Ryzen.

Desigur, cei de la GIGABYTE au avut mai multe noutati in stand, nu doar placi de baza. Astfel, am avut ocazia sa vedem pe viu noile periferice AORUS K7 Gaming Keyboard si AORUS M3 Gaming Mouse, dar si tastatura waterproof AORUS K9 Optical. Tot acolo am putut admira carcasa AORUS AC300W, cooler-ul AORUS ATC 700, dar si doua BRIX-uri noi, mai precis GIGABYTE BNi7HG6-1060, adica GIGABYTE BRIX VR, precum si mini Desktop-ul GIGABYTE GB-GZ1DTi7K-1080, dotat cu procesor Core i7 7700K si placa video GTX 1080.

O alta noutate a fost AORUS GTX1070 Gaming BOX, practic o carcasa stand-alone dotata cu sursa de alimentare, un GTX 1070 si conexiune Thunderbolt 3, cu ajutorul careia putem transforma orice notebook dotat cu conexiune Thunderbolt 3 intr-un notebook de gaming. Nu in ultimul rand, standul GIGABYTE a adapostit sisteme modate construite de modderi din toata lumea, cum ar fi Maciel Barreto sau Suchao Prowphong.