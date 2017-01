LAB501 Community Workshop – Editia XIII – Corsair

Corsair



Ehehei, dragii Monstrului, a trecut ceva timp de la editia aniversara a Workshop-ului nostru, asa ca am avut timp atat noi cat si forumistii sa ni se faca dor de aceste intalniri. Nu, nu ducem lipsa de producatori care sa doreasca sa se intalneasca cu noi, dar uneori anumite produse nu ajung in stoc cand ar trebui, sau lansarile au loc mai tarziu decat era planuit initial si uite asa am ajuns noi sa ne intalnim tocmai in Decembrie pentru seminarul cu numarul 13, organizat impreuna cu evoMAG si Corsair.

Pentru cei care nu sunt la curent cu subiecul, primul Community Workshop a avut loc in vara, subiectul fiind Seasonic, in timp ce pentru al doilea Community Workshop ne-am intalnit pe 5 Noiembrie, ca sa discutam despre Thecus si despre NAS-uri. A urmat apoi intalnirea cu Nvidia, in Decembrie, in Ianuarie ne-am intalnit cu Segotep, in Martie i-am avut alaturi de noi pe cei de la FSP iar pe 8 Aprilie declaram deschis sezonul la gratar, alaturi de Sapphire si AMD, sezon continuat cu succes pe 20 Mai alaturi de Thermaltake, in Iunie alaturi de colegii de la Acer, in Iulie alaturi de modderi pasionati, in August, alaturi de Lenovo si alaturi de Fnatic Gear la inceputul lui Septembrie.

De aceasta data au fost alaturi de noi Georgesil, Marmota, DamnedSky, Zorrack, Snowbawls, cristispot, Jocker, mbc, NCMihai, Grip, pixelgaming, kobro, Bugsy004, War4peace, M1ssile, Pasatoiu_TD, thiefyo, agarici_cu_pedale, Kretzu, azteka si Firefox, iar evoMAG a fost reprezentat cu succes de catre prietenul nostru Marius.